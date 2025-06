Tragedia a Massa, morto un 81enne caduto dal balcone

Tragedia questa mattina a Massa dove un uomo di 81 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone di casa. A dare l'allarme ai soccorsi, intervenuti con l'elisoccorso, è stata una vicina di casa dell'uomo ma purtroppo per l'81enne non c'era più niente da fare. Da quanto emerso l'anziano sarebbe caduto dal balcone dell'abitazione, situata in una delle principali vie cittadine, dopo aver perso l'equilibrio mentre stava sistemando alcune cose. Sul posto intervenute anche le forze dell'ordine per i rilievi.

Notizie correlate