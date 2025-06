Ultimo appuntamento per 'Il Palazzo Racconta'

Per il calendario di incontri “Il Palazzo Racconta”, promosso da Metrocittà e in collaborazione con Museo de' Medici, mercoledì 18 giugno alle ore 17, in Palazzo Medici Riccardi, sala Luca Giordano:

Bettina Hoffmann e Lorenzo Mattei presentano Le donne e le viole: musica al tempo delle serenissime reggenti”.

L'ultimo appuntamento dedicato alle donne di Casa Medici sarà un incontro del tutto speciale. Il curatore del ciclo "Il Palazzo Racconta" e direttore del Museo de' Medici Samuele Lastrucci ha infatti deciso di raccontare le uniche due granduchesse che nella storia hanno effettivamente regnato sulla Toscana: Cristina di Lorena e Maria Maddalena d'Asburgo. Le due Serenissime ebbero il merito di dar vita ad un inedito patronage al femminile di cui beneficiarono pittrici, cantanti e compositrici, tra cui Francesca Caccini, autrice della prima opera composta da una donna di tutta la storia. Tra gli ospiti Bettina Hoffmann e Valeria La Grotta, musicologhe ma anche virtuose che sicuramente delizieranno il pubblico anche con qualche momento musicale.

Introducono e moderano Simone Lastrucci e Giovanni Cipriani.

Evento gratuito e ad ingresso libero, da via Cavour, 9, fino ad esaurimento posti.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa