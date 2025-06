“Vernacolo e prosa al Torrione”: il programma nel giardino di Santa Brigida

Si entra nel vivo della programmazione estiva che abbraccerà la città di Empoli da giugno a settembre. Una prima edizione, già strutturata del cartellone presentato alla stampa pochi giorni fa, denominato “Uno spettacolo d’estate”. Stiamo parlando di quello che tra una settimana animerà il giardino di Santa Brigida nella splendida cornice del Torrione. Un luogo molto amato dalla città che diventerà scenica della rassegna “Vernacolo e prosa al Torrione” passando anche per “Torrione kids”. Novità assolute che abbracceranno gli adulti ma anche i più piccoli, ricordando frasi del passato.

Un cartellone dove si porta sul palco la quotidianità e la voglia di riconoscersi. Testi, gesti e scenografie che riporteranno alla mente ricordi dei nostri nonni, di quello che facevano, di come vivevano.

VERNACOLO AL TORRIONE – Un teatro a chilometro zero, dove prosa e vernacolo si incontrano. Sei spettacoli che partiranno il 23 giugno 2025, alle 21.15, costo del biglietto 10 euro, l’ultimo spettacolo si terrà il 14 luglio e in queste sei sere si succederanno sei compagnie amatoriali di vernacolo che porteranno testi coinvolgendo che divertiranno. Sono compagnie che si sostengono a vicenda, è un teatro vivo e amato ed è una proposta che sarà ben accolta dalla comunità, perché ridere e trascorrere una serata spensierata fa bene, da 3 a 130 anni!

L’apertura, il 23 giugno, vedrà impegnata la Compagnia teatrale la Ginestra in Ma ciacch’icche? di Massimo Galli, attore e regista. Il 28 giugno, Compagnia di Monterappoli in La parità de’fessi di Gianluigi Ciolli con la regia di Enrica Francioni; il 30 giugno, la Compagnia Martinicca metterà in scena L’anello mancante

di Romano Franceschi, anche regista. E si arriva a luglio, il 2, con la Compagnia teatrale il Pontormo in C’è da sposare una vedova di Antonella Zucchini, regia di Alessia Giraldi; il 7 luglio, la Compagnia Marcignana in Per disgrazia ricevuta di M. Marotta, regia di gruppo. Ultimo appuntamento, il 14 luglio con la Compagnia teatrale Mignon di Montelupo Fiorentino in 4 Novembre 1966: aiuto alluvione di Oreste Pelagatti, sotto la regia di Daniele Corradini.

Per informazioni contattare il numero telefonico 328 1856035, prevendite e biglietti alla Libreria Rinascita Empoli.

TORRIONE KIDS – Spettacoli dedicati a bambine, bambini e famiglie: ecco un’altra bella novità. Si tratta di appuntamenti teatrali a ingresso gratuito che si terranno il giovedì alle 21.30. Su il sipario il 26 giugno con Matuta Teatro, Cappuccetto Red; il 3 luglio, Proscenio Teatro, Bella Addormentata? Un gioco teatrale liberamente tratto da “La bella addormentata nel bosco” nelle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault. Il 10 luglio, Teatro Perdavvero, Enrichetta dal Ciuffo, pupazzi e musica dal vivo. Ultimi due spettacoli il 17 luglio con Nata Teatro in Il brutto anatroccolo e il 24 luglio Pandemonium Teatro con I Tre porcellini.

LA PROSA – Due spettacoli (inizio 21.30) a cura della compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro che porterà l’8 luglio, Gene Gnocchi in Una crepa nel crepuscolo, un’ironica confessione senza sconti. Considerazioni graffianti e surreali che, tra contraddizioni e vizi, fanno pelo e contropelo alla nostra storia, di Gene Gnocchi, Luca Fois, e Massimo Bozza con Diego Cassani (chitarra), Luna Di Miele Produzioni srl. Una satira che non risparmia nessuno, da Alberto Angela a Bruno vespa, dai selfie ai coming out, passando per il generale Vannacci e Gianni Morandi; il 16 luglio, andrà in scena Valerio Aprea con L’Apocalisse di Makkox e Valerio Aprea. Lo spettacolo prova a ragionare sulla percezione di un presente fatto di catastrofismi e allarmismi sull'idea che l'apocalisse è imminente, prossima, inevitabile. Ma ne siamo proprio sicuri, si chiedono i due autori.

Entrambi gli spettacoli sono a pagamento. Per informazioni: Giallo Mare Minimal Teatro, biglietteria@giallomare.it, 0571 81629, www.giallomare.it, prevendita anche su Eventbrite. È

LE DICHIARAZIONI

“Vedere il nostro Torrione di Santa Brigida sotto una nuova veste. Uno spazio bellissimo accanto alle mura della città, nel cuore del centro storico che quest’anno avrà una connotazione diversa non il luogo dove avvengono tanti appuntamenti ma un luogo dove potremo vivere qualcosa di nuovo e di mirato, che avrà come tema il vernacolo ma anche la prosa – ha spiegato il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi - . Qui si terrà una rassegna in vernacolo, appunto, con tante compagnie del territorio che metteranno in scena spettacoli divertenti da fruire la sera dopo cena ma anche due spettacoli importanti promossi dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro che porteranno su questo palco Gene Gnocchi e Valerio Aprea. Poi anche una rassegna di teatro per bambini, Il Torrione Kids, pensato per più piccoli, sempre di dopo cena. Quindi un modo per usare la prosa che tiene insieme anche il vernacolo ma anche appuntamenti che guardano a più fasce di età”.

Renzo Boldrini direttore della compagnia di Giallo Mare Minimal Teatro ha illustrato l’ampia offerta estiva: “Per gli adulti due spettacoli, un Gene Gnocchi che porterà una performance che racconta la sua sagacia, la sua intelligenza, la sua comicità sfrenata che fa sempre riflettere e dopo otto giorni, direttamente da Propaganda Live, con i testi di Makkox, Valerio Aprea, porterà uno spettacolo straordinario che sta avendo un grande successo, comico ma pieno di riflessioni. Per il pubblico e le famiglie abbiamo ‘Torrione kids’, a ingresso gratuito ed è il Torrione delle fiabe, titoli che possono andare bene per tutti”.

Alessia Giraldi, curatrice della rassegna “Vernacolo al Torrione” ha illustrato il cartellone in sei sere di spettacoli a cura di compagnie teatrali amatoriali che rappresentano ormai da tempo commedie in vernacolo. “Portiamo al Torrione il teatro a chilometro zero con alcune compagnie del territorio saranno spettacoli per riscoprire la lingua alle origini della risata, perché si tratta di un teatro che riporta in qualche modo le persone al passato e lo si vedrà sul palco dove andranno in scena passioni, modi di fare, di parlare, espressioni, oggetti. Ci sarà anche una piccola sorpresa che il pubblico troverà sulle sedie prima dello spettacolo. Un Glossario di quelle parole, oltre la trama della rappresentazione, che ci riporterà piacevolmente indietro nel tempo”.

Massimo Galli, autore, regista e attore anche del gruppo teatrale la Ginestra ha sottolineato: “Un onore che una storica compagnia teatrale come quella della Ginestra possa aprire questa novità qui a Empoli, questa rassegna in vernacolo ‘ginestrino’. Sarà una commedia piena di risate, bella movimentata che animerà tutto il pubblico presente. Questo è sempre un tipo di teatro che ancora piace e coinvolge e il pubblico è molto affezionato. Le persone hanno ancora voglia di mettersi seduti e ridere, pensando ad altro, visto i tempi non facili. E noi cercheremo di allietare questa prima serata a Empoli in un luogo davvero molto suggestivo”.

È possibile consultare il cartellone "Uno spettacolo d'estate" al link https://www.visitempoli.it/wp-content/uploads/2025/06/spettacolo-d-estate-30mag25-DEF.pdf

Notizie correlate