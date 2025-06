Accoglienza immigrati: in Toscana 1887 posti, il 5% del totale nazionale. Coinvolti 22 Comuni e 3 Unioni

Sono 42 i progetti di accoglienza attivati in Toscana (il 4,8% del totale nazionale) per 1887 posti attivi in 35 enti titolari, di cui 22 Comuni e 3 Unione di Comuni: è questa la fotografia regionale che emerge dal XXIII° Rapporto annuale dedicato al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), presentato oggi nella sede romani di Anci.

A livello nazionale, i progetti attivi sono 872, +9,9% rispetto al biennio precedente; nel 2024 le persone accolte e inserite in un percorso di integrazione sono state 55mila (17mila i minori non accompagnati); i Comuni coinvolti sono circa 2000 (sia titolari di progetti di accoglienza, sedi di strutture Sai o in partenariato); di questi oltre mille sono piccoli Comuni (fino a 5mila abitanti).

Tornando alla Toscana, i Comuni titolari di progetti di accoglienza sono Bibbiena, Castiglion Fibocchi, Firenze, Dicomano, Pontassieve, San Casciano in Val Di Pesa, Grosseto, Massa Marittima, Livorno, Rosignano Marittimo, Bagni Di Lucca, Lucca, Borgo A Mozzano, Capannori, Fabbriche Di Vergemoli, Gallicano, Viareggio, Carrara, Marliana, Pistoia, Pescia, Prato. Oltre all’Unione Comuni Montani del Casentino, Unione Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa e Unione Montana dei Comuni Del Mugello.

Gli enti titolari degli altri progetti sono Società della Salute (vedi tabella in basso).

Qui il rapporto completo

Notizie correlate