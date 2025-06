Al via con Unicoop 'I giovedì della prevenzione'

Al via il progetto “I giovedì della prevenzione – dallo screening alla cura” promosso da Unicoop Firenze, Usl Toscana nord ovest e Azienda ospedaliera Universitaria Pisana, con il supporto delle locali sezioni soci Coop, per mettere al centro la prevenzione oncologica, la promozione della salute e i corretti stili di vita: il progetto prende il via con i primi due appuntamenti in calendario per il 19 giugno (ore 17), presso la sala soci del Centro dei Borghi di Cascina, e il 26 giugno (ore 17), presso la sala soci del Coop.fi di Marina di Pisa.

Il ciclo di incontri proseguirà con altri quattordici appuntamenti che, dal 18 settembre fino a dicembre, si terranno ogni giovedì pomeriggio con tappe nei Coop.fi di Lucca, Pontedera, Vecchiano e Volterra.

Obiettivo dell'iniziativa è promuovere sempre più l’adesione agli screening oncologici e divulgare al grande pubblico informazioni sulla prevenzione e sul mantenimento della salute tramite corretti stili di vita.

Gli incontri, aperti a tutti e ad ingresso libero, saranno a cura del Centro senologico dell'ospedale di Pisa, con la collaborazione dell'UOC Screening dell'Asl Toscana nord ovest e vedranno la partecipazione dei medici ed esperti referenti clinici aziendali dei percorsi di screening. In particolare gli appuntamenti si focalizzeranno sulle malattie della mammella, del colon retto e della cervice, approfondendo tutti gli aspetti, dallo screening alla cura. I medici saranno poi a disposizione per chiarire dubbi e fornire indicazioni e orientamento rispetto alle opportunità offerte dal sistema sanitario.