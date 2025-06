Al via la Festa de L’Unità di Empoli: il programma

Al via la Festa de L’Unità di Empoli, da domani mercoledì 18 giugno, che proseguirà fino al 25, alla Vela Margherita Hack di Avane (via Magolo 32, Empoli), organizzata dal Partito democratico di Empoli, in collaborazione con i Giovani democratici e Donne democratiche di Empoli.

Si comincia domani pomeriggio alle 18.30 (spazio Agorà) con un incontro su “DCA (disturbi del comportamento alimentare), conoscere, prevenire e affrontare i disturbi alimentari”, saluto iniziale di Brenda Barnini, responsabile welfare Pd Toscana, intervengono al dibattito Stefano Lucarelli, direttore Ufc disturbi alimentari Asl Toscana Centro, Giulia Bugli, psicologa centro disturbi alimentari di Empoli, Laura Mannucci, assessora del Comune di Empoli, Ottavia Viti, segretaria Gd Empolese Valdelsa. A coordinare il dibattito sarà Irene Bandini, portavoce Donne democratiche Empolese Valdelsa.

Sempre alle 18.30 nello spazio gioco e laboratori ci sarà Tommago, al secolo Tommaso Hippoliti, che incanterà bambine e bambini con uno spettacolo di magia e fantasia e a seguire giochi con bolle.

Alle 21.30 allo spazio La Vela concerto rock blues a cura del Cam, centro attività musicali di Empoli, musica dal vivo come Spiders, Lemon trees, Armata Brancaleone.

Giovedì 19 giugno si comincia alle 18.30 allo spazio Agorà con un incontro sul tema “Promuovere l’inclusione. Il diritto al lavoro per tutti” al quale parteciperanno Alessio Focardi, Cgil Firenze, Paola Pozzoli, SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Annamaria Leoncini e Sabina Marmeggi, portavoce della Rete inclusione, Andrea Panchetti, presidente Cna Empolese Valdelsa. Coordina Giacomo Cucini, segreteria Pd Empolese Valdelsa.

Alle 18.30 nello spazio gioco e laboratori Divertiamoci spettacolo per bambine e bambini.

Alle 21.30 allo spazio La Vela “Dall’Europa all’Italia:il ruolo del Pd” con Stefano Bonaccini, europarlamentare e presidente del Partito democratico, intervistato da Francesca Cavini, La Nazione Empoli.

Venerdì 20 giugno alle 18.30 allo spazio Agorà “Non si può più dire niente. Esiste davvero la dittatura del politicamente corretto?” se ne parla con Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, intervistato da Amedeo Cantini e Anna Cakalli, rispettivamente segretario e iscritta GD Empoli.

Allo spazio gioco e laboratori alle 18.30 letture a cura di Libreria Rinascita, età consigliata 8/12 anni.

Alle 21.30 allo spazio La Vela ospiti della Festa il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi e Igor Taruffi, responsabile organizzazione Partito democratico con i quali si parlerà di “Torniamo a fare politica. La sfida del Pd”, coordina Azzurra Giorgi, La Repubblica Firenze.

Sabato 21 giugno alle 18.30 allo spazio Agorà Cecilia d’Elia, scrittrice e senatrice Pd, presenterà il suo libro “Chi ha paura delle donne”, intervistata da Tania Cintelli, segretaria Donne democratiche, Valentina Torrini, assessora del Comune di Empoli, Sara Fluvi, consigliera Pd Comune di Empoli.

Alle 18.30 allo spazio gioco e laboratori “A prova di circo” a cura di Spazio ipotetico.

Alle 21.30 allo spazio La Vela serata di ballo liscio con Retropalco band.

Alle 23.30 allo spazio Agorà musica dal vivo con Dark bloom e Zoey Dj.

Domenica 22 giugno allo spazio Agorà alle 18.30 “La comunicazione aumentativa alternativa CAA- Cos’è e come funziona” con Margherita Malanchi, logopedista e Martina Krivacic, educatrice professionale.

Alle 18.30 allo spazio gioco e laboratori “A prova di circo” a cura di Spazio ipotetico.

Alle 21.30 allo spazio La Vela improvvisazione teatrale con la Lega improvvisazione Firenze.

Alle 23.30 allo spazio Agorà “Il dopo festa”.

Lunedì 23 giugno alle 18.30 allo spazio Agorà “Un’estate inclusiva. I centri estivi della Rete inclusione” con Margherita Malanchi, logopedista e coordinatrice gruppo di lavoro centri estivi.

Alle 18.30 nello spazio gioco e laboratori ci sarà Tommago, spettacolo e giochi con bolle.

Alle 21.30 alla Vela Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, parleranno della Toscana 2030, intervistati da Francesco Ippolito, 50 Canale

Alle 23.30 allo spazio Agorà musica dal vivo con Rookies e Canvas.

Martedì 24 giugno all’Agorà (18.30) si parla di “Difendere la santà pubblica e quella toscana” con Simone Bezzini, assessore regionale alla Sanità, ed Enrico Sostegni, consigliere regionale Pd e presidente della commissione sanità e sociale del Consiglio regionale. Ad intervistarli ci sarà Rosa Barone, segreteria Pd Empolese Valdelsa.

Allo spazio gioco e laboratori alle 18.30 letture a cura di Libreria Rinascita, età consigliata 8/12 anni.

Alle 21.30 alla Vela “Fermare la destra per difendere la Costituzione” se ne parlerà con Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato, e Dario Parrini, senatore Pd. Li intervista Elisa Capobianco, caposervizio La Nazione Empoli.

Mercoledì 25 giugno alle 18.30 allo spazio Agorà “Verso le elezioni regionali. Ascolto e proposte. Lavoro e sviluppo economico per la Toscana dei diritti” con Stefania Lio, vice segretaria Pd Toscana, Giacomo Cucini, coordinatore conferenza programmatica Pd Toscana e Brenda Barnini, segreteria Pd Toscana.

Alle 18.30 nello spazio gioco e laboratori Divertiamoci spettacolo per bambine e bambini.

Alle 21.00 alla Vela “Pace” con Moaz Inon e Aziz Abu Sarah, attivisti israeliano e palestinese, noti a livello internazionale per il loro impegno nella promozione della pace e della riconciliazione tra i due popoli. Gli ospiti saranno in collegamento.

Alla Festa sarà attivo il ristorante/pizzeria/brace dalle 19.30, oltre al bar e allo spazio associazioni.

L’ingresso è gratuito. Per avere aggiornamenti sul programma della Festa seguire i canali social di Pd Empoli.

