Approvato l'ampliamento del Centro Semia a Montespertoli

Giovedì scorso la Giunta comunale di Montespertoli ha approvato un importante atto che definisce il primo passo operativo per il futuro del Centro SEMIA, realtà impegnata da anni nel recupero e nella cura della fauna selvatica: si tratta del Progetto Unitario Convenzionato (PUC) che riconosce all’Associazione SEMIA Onlus la possibilità di realizzare nuove strutture a servizio del centro. L’intervento prevede l’ampliamento delle aree esistenti, con la costruzione di voliere, box per la degenza degli animali e di un piccolo stagno, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e ambientali. Tutte le opere saranno realizzate con strutture leggere, in legno, a basso impatto paesaggistico e ambientale, come già concordato con l’amministrazione.

La documentazione tecnica, comprensiva della relazione geologica, conferma la compatibilità dell’intervento con il contesto territoriale, anche in merito a vincoli idrogeologici e alla sicurezza sismica.

Un elemento centrale dell’accordo è la restituzione pubblica dell’intervento: il Comune di Montespertoli ha chiesto come parte dell’accordo di organizzare attività didattiche e formative che si svolgeranno all’interno del centro, rivolte a scuole, cittadini e operatori del settore. A tal fine, dovrà essere individuata e mappata un’area specifica da destinare stabilmente a queste attività, che sarà allegata alla convenzione da sottoscrivere.

“Finalmente la giunta comunale ha approvato questo progetto unitario convenzionato, che consente a Semia di rafforzare il centro e renderlo un’eccellenza regionale per il recupero della fauna selvatica, in piena sinergia con i servizi veterinari regionali. Si tratta di una realtà unica che merita sostegno da parte dell’amministrazione, approvare questo PUC è solo il primo passo di un percorso di valorizzazione del lavoro prezioso del centro e che mette al centro la formazione della cittadinanza, in particolare le scolaresche, sui temi della salute animale, del rapporto con la fauna selvatica, secondo il principio di One Health, ossia secondo un’idea integrata di salute che tenga insieme uomo, animali e ambiente” commenta il vicesindaco Marco Pierini, che è anche assessore con delega all’Ambiente.

Attraverso questa delibera si stabilisce finalmente un quadro chiaro per consentire a SEMIA di proseguire le proprie attività, rafforzando il ruolo del centro non solo nel recupero degli animali ma anche nella formazione ambientale e nella sensibilizzazione della cittadinanza. L’Amministrazione comunale intende inoltre promuovere un accordo più ampio tra i Comuni della zona per la gestione della fauna selvatica, tema ancora oggi privo di una regia condivisa sul territorio.

