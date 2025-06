Assunzioni municipale, FdI-Cdx: "Pochi numeri, molte parole"

Apprendiamo con stupore il tono trionfalistico con cui l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ha annunciato l’uscita di due bandi per l’assunzione complessiva di 11 agenti di Polizia Municipale, presentati come un grande potenziamento dell’organico. La realtà, purtroppo, è ben diversa.

Dei 7 agenti che saranno assunti a tempo indeterminato, nessuno rappresenta un vero incremento: si tratta di sostituzioni di personale cessato o in via di cessazione, che andranno a coprire vacanze già esistenti tra il 2025 e il 2026. L’organico attuale dell’Unione – che comprende 11 Comuni – è composto da soli 88 addetti, comprensivi anche del personale amministrativo, a fronte delle 114 unità previste sin dal 2013 con l’istituzione della Polizia Municipale associata. Numeri che parlano da soli e dimostrano un progressivo svuotamento del servizio.

Quanto ai 4 agenti da assumere a tempo determinato, va specificato che saranno assegnati esclusivamente al Comune di Empoli. Gli altri dieci Comuni dell’Unione, quindi, non beneficeranno affatto di queste nuove assunzioni.

Leonardo Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese Valdelsa all’Unione dei comuni, commenta:

«Non ci si può vendere come successo politico ciò che è solo un timido tentativo di recuperare il terreno perso. Il fallimento è evidente: in dieci anni non solo non è stato raggiunto l’organico previsto, ma i sindaci della sinistra hanno sistematicamente ridotto il personale di Polizia Municipale, mentre altre amministrazioni in Toscana, con le stesse regole di bilancio, sono riuscite ad assumere e potenziare i servizi. Parlare di “sforzo straordinario” è un’offesa all’intelligenza dei cittadini.»

Federico Pavese, membro del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia Toscana, aggiunge:

«La sicurezza urbana non può essere lasciata alla retorica o alle conferenze stampa. I sindaci sono i primi responsabili dell’ordine pubblico sul territorio e il dato reale è che l’Empolese Valdelsa è rimasto indietro. I fondi per assumere c’erano, le previsioni organiche pure: ci dicano dove sono finiti quei soldi e perché i cittadini devono oggi accontentarsi di un servizio sottorganicomentre altrove si garantisce maggiore presenza e controllo del territorio.»

Ci chiediamo allora: invece di fare propaganda con il solito gioco delle “tre carte”, perché non si dice chiaramente ai cittadini dove sono finite le risorse previste per un organico completo di 114 agenti? Perché non si spiega come mai, mentre altri Comuni hanno potuto assumere, l’Unione Empolese Valdelsa ha scelto di ridurre il servizio?

In attesa di risposte concrete sarà il caso che si faccia meno propaganda e si assumano più agenti. Si facciano meno conferenze stampa e si garantisca più sicurezza per i cittadini.

Fratelli d’Italia – Centrodestra per l’Empolese Valdelsa