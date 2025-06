Leggerissimo: "Ballata di Memmo e del Biondo" di Paolo Maccari

Siamo a Colle di Val d'Elsa. A casa di Memmo, vedovo e ormai cieco, arriva un notaio a cui l'anziano racconta la sua vita. Da Memmo, ricco ma ormai vecchio e solo, scopriamo la sua vita di soddisfazioni ma anche di tradimenti. Il notaio, che narra in prima persona, raccoglie le confessioni di Memmo ma più si va avanti col racconto più ci si rende conto che c'è qualcosa. E il colpo di scena - i colpi di scena - arrivano alla fine di questa sorta di pièce teatrale in salsa senese.

"Ballata di Memmo e del Biondo" (edizioni elliot), il primo romanzo di Paolo Maccari, scorre via bene, è fluido e appassionante. Ci porta tra il boom e la fine del Novecento, ci parla di amori ma anche di paternità, di conflitto generazionale e di differenze di classe, soprattutto ci parla di amicizia - specie di un'amicizia che finisce. È anche un libro che ci interroga sulla verità, o meglio, su quante verità possa nascondere una storia.

Poeta stimatissimo, Maccari ha tirato fuori un romanzo breve e conciso ma ricco di spunti e di sorprese, con una scrittura asciutta ma comunque in grado di divertire. Sembra essere già pronto per essere portato in scena o sul grande schermo.

Titolo: Ballata di Memmo e del Biondo

Autore: Paolo Maccari

Casa editrice: elliot

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 160

Prezzo di copertina: 16,50 euro

