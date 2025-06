Padre e figlio muoiono dopo un incendio in Valdinievole

Un dramma ha colpito la Valdinievole in queste ore. Lamberto Balzi, 85 anni, e suo figlio Luca Balzi, 54 anni, sono morti entrambi a seguito di un incendio scoppiato sabato 14 giugno in un terreno a Pietre Cavate, al confine tra Montecatini Terme e Pieve a Nievole.

I due, secondo una prima ricostruzione, stavano bruciando delle sterpaglie in un oliveto, ma le fiamme avrebbero preso il sopravvento. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento il rogo, proteggendo dalle fiamme alcune abitazioni.

Il padre è deceduto nella stessa serata di sabato 14 a Parma in ospedale, dove era stato portato per le gravi ustioni. Il figlio è venuto a mancare a Cisanello nella giornata di lunedì 16 per le forti ustioni.