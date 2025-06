Beko, la Provincia: "Sindacati preoccupati. Rendere noti contenuti accordo con Governo"

“La Provincia di Siena, in continuità con il ruolo di coordinamento svolto negli ultimi mesi, ha recepito tutte le preoccupazioni espresse dai sindacati e dalle rappresentanze dei lavoratori che, a due mesi dalla firma dell’accordo sulla vertenza Beko attendono di conoscere, concretamente e quanto prima, i contenuti del decreto ‘erga omnes’ adottato dal Governo per lo stabilimento di Siena”.

Lo sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti al termine dell’incontro con i sindacati di categoria e le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori di Beko. Durante l’incontro i sindacati hanno affrontato il tema del processo di acquisizione dello stabilimento da parte di Invitalia in collaborazione con il Comune di Siena. “La Provincia continuerà a vigilare affinché i tempi siano rispettati, auspicando un dialogo fattivo e concreto tra tutti gli attori coinvolti”. I sindacati hanno poi espresso la speranza di poter ricevere la visita del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a Siena in occasione del Palio del 2 luglio così come annunciato dallo stesso ministro in occasione della firma dell’accordo. “Accogliamo con favore questa promessa” ha concluso la Presidente Carletti, “auspicando che la visita rappresenti un’occasione per confermare gli impegni presi e accelerare il processo di reindustrializzazione. Il territorio senese ha dimostrato determinazione e unità e la Provincia resta impegnata a favorire il dialogo e a sostenere ogni iniziativa possibile con l’obiettivo di preservare l’occupazione e il tessuto industriale senese”.

Fonte: Provincia di Siena