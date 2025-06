Calci e Vicopisano, dalla Regione 133mila euro per interventi di antincendio boschivo

Prosegue l’impegno del Comune di Calci sul fronte AIB: grazie all’assegnazione di 133mila euro da parte della Regione Toscana, sono in corso adeguamenti, ampliamenti e manutenzioni di opere di prevenzione AIB, due nuovi interventi di ripristino nelle aree percorse dagli incendi boschivi di Calci e Vicopisano del 2018 e del 2019, nonché manutenzioni della viabilità forestale principale di interesse AIB sul Monte Pisano.

E grazie al finanziamento ricevuto, il Comune di Calci si è anche dotato di una trinciatrice forestale per la triturazione di ramaglie e arbusti fino a 10 cm di diametro, da impiegare nelle zone boschive, per l’eliminazione infestanti, ramaglie e rovi.

"Il Monte Pisano è da sempre all'avanguardia nel contrasto agli incendi boschivi - il commento del sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -, grazie al cantiere degli operai forestali, ad un volontariato AIB qualificato e sempre disponibile ed anche grazie anche all'impegno in termini di prevenzione che cerchiamo, da anni, di mettere al centro dell'attività dei Comuni. Ed investire nella prevenzione è davvero sempre più essenziale, lo dico anche come delegato all'AIB di Anci Toscana, per questo siamo contenti di aver rafforzato il nostro cantiere con uno strumento da lavoro potente ed efficace, che permette anche di ridurre i tempi di lavorazione".

I lavori sono eseguiti in amministrazione diretta dagli operai forestali del Cantiere di Calci, trattandosi di interventi pubblici forestali, in attuazione del Piano Specifico di Prevenzione AIB dei Monti Pisani di Regione Toscana.

Nello specifico, il piano prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale principale strategica ad uso AIB (fasce di protezione della viabilità) presente sui versanti Sud del Monte Pisano, ed il trattamento selvicolturale di alcune aree strategiche per la trasformazione e/o il ripristino, tramite interventi di gestione forestale sostenibile e “closer to nature”, di nuclei boscati di superficie limitata che presentano già un buon livello attuale e potenziale di biodiversità e che sono situati lungo le predette viabilità.

Gli interventi sono attuati in continuità con quanto già realizzato per indirizzare la ricostituzione di una copertura arborea di composizione e densità ottimale, nel rispetto di quanto indicato da Regione Toscana nel Documento tecnico per il ripristino dei soprassuoli boscati percorsi dagli incendi di Calci e Vicopisano 2018-2019.

Con l’occasione si ricorda che la Regione Toscana ha pubblicato il decreto che anticipa s sabato 21 Giugno 2025 l’inizio del periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, che riguarda l’intero territorio regionale. Durante questo periodo sono vietati, in tutta la Toscana, gli abbruciamenti di residui vegetali ed è vietata anche qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Il divieto, salvo possibili proroghe, resterà in vigore fino al 31 Agosto compreso.

Chiunque avvisti un incendio è invitato segnalarlo tempestivamente al numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi o al numero di emergenza unico europeo 112.