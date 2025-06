Mezzo pesante in fiamme nella notte in A1

I vigili del fuoco del comando di Firenze Ovest sono intervenuti alle 3 nel comune di Campi Bisenzio sul tratto autostradale A1 al Km 282 direzione Nord per un incendio di un mezzo pesante.

All'arrivo dei pompieri il conducente aveva già staccato il trattore stradale dal rimorchio completamente avvolto dalle fiamme che trasportava collettame. Sul posto è stata inviata una squadra e due autobotti che hanno operato per circa 3 ore per spegnere le fiamme ed effettuare lo smassamento e la bonifica. Non ci sono persone coinvolte.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso alla circolazione per circa 2 ore e 30 minuti appena è stato possibile è stata riaperta una sola corsia per far defluire il traffico.