Car sharing, il Comune di Empoli adotta 'Mobilize' con veicoli 100% elettrici

Anche il Comune di Empoli adotta il car sharing Mobilize per avere a disposizione veicoli 100% elettrici per dipendenti e collaboratori.

Rinnovato il sodalizio tra l'amministrazione comunale e Tinghi Motors, concessionaria empolese del Gruppo Renault che eroga il servizio.

Dal 2022 il 'car sharing 100% elettrico' è disponibile a Empoli. Le modalità del servizio sono semplici e intuitive, grazie all'app dedicata Mobilize Share che permette, una volta iscritti, di acquisire per il tempo richiesto il veicolo disponibile.

A provare la Renault ZOE E-Tech Electric nell'iconica piazza Farinata degli Uberti erano presenti il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, l'assessore alla Mobilità, Simone Falorni, l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci, ed Enrico Ammirati, brand manager Tinghi Motors.

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco Alessio Mantellassi ha affermato: "Ho guidato uno di questi veicoli e ritengo che siano ottimi mezzi per l'utilizzo che possono fare i membri dell'amministrazione. Spesso nasce l'esigenza di dover utilizzare un'auto per spostamenti necessari durante il proprio lavoro, da qui l'idea di poter avere a disposizione per il Comune anche il car sharing disponibile su Empoli. Ci facciamo promotori della mobilità green, da tempo andiamo avanti con questa politica dato che l'amministrazione ha un altro mezzo a disposizione 100% elettrico che è stato possibile acquistare grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana".

Enrico Ammirati ha dichiarato: "La nostra idea era quella di sviluppare un car sharing per una mobilità accessibile a tutta la popolazione, visto che tante persone non possono avere auto di proprietà. Il progetto partì nel 2021 con il presupposto di poterlo estendere anche all'amministrazione come messaggera di un concetto di mobilità sostenibile. Da qui il lavoro per rendere disponibili i mezzi anche all'entourage del Comune a fianco del parco auto presente, con macchine efficienti e meno inquinanti. Siamo contenti di aver trovato una formula con cui estendere questa modalità. Il Comune ha aderito a questo progetto a una mobilità più evoluta andando ad abbattere costi di gestione che ha di solito un parco auto, collegati a manutenzioni, assicurazione e bolli".

COME FUNZIONA IL SERVIZIO - Mobilize Share utilizza la formula denominata Station Based Round Trip, soluzione di mobilità che si contraddistingue per la riconsegna della vettura, a fine corsa, proprio nella stessa stazione di parcheggio in cui è iniziato il servizio, quindi con il vantaggio di trovare sempre un posto auto a fine corsa.

L'app Mobilize Share (share.mobilize.com) individua il veicolo più vicino e consente di prenotarlo per una durata di tempo non inferiore alle 3 ore. In poco tempo è possibile sbloccare il veicolo e raggiungere la propria destinazione in modo facile, veloce e non inquinante. I veicoli sono a disposizione di tutti i cittadini maggiorenni con patente. Le vetture a disposizione sono costantemente monitorate da personale dedicato, garantendo sempre un corretto livello di ricarica della batteria e la pulizia interna delle vetture.

L'ACCORDO CON IL COMUNE - La convenzione con il Comune di Empoli mette a disposizione un lotto ore per il noleggio così da incrementare il numero di mezzi disponibili per l'amministrazione col vantaggio di un importante risparmio rispetto all'acquisto di un mezzo nuovo e la possibilità di utilizzare veicoli green.

DOVE TROVARE I VEICOLI IN CAR SHARING - Gli stalli attivi sono:

- via Roma

- via Bisarnella-via Leopardi

- piazza Guido Guerra, zona palazzo delle Esposizioni

- viale Boccaccio zona ospedale

- via dei Cappuccini, parcheggio Asl

