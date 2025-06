Consegnata a associazione di volontariato una carrozzina usata per una rapina

Una carrozzina era stata usata per compiere una rapina. La stessa carrozzina, recuperata dalla polizia, avrà una nuova vita: è stata consegnata lunedì 16 giugno dalla squadra mobile a un'associazione di volontariato. È successo a Lucca, a beneficiare del mezzo è l'associazione La Finestra.

La carrozzina era stata usata il 9 febbraio 2024 per commettere una rapina a San Concordio in una banca. Due persone erano entrate travisate, una era sulla carrozzina. Con questo stratagemma, sono riusciti a farsi aprire la porta antipanico e, una volta dentro la banca, il falso disabile si è alzato, ha mostrato una pistola, nascosta in precedenza all’interno di una borsa, e dopodiché hanno chiesto al direttore dove fosse il bancomat e la cassaforte. I rapinatori, tuttavia, non sono riusciti a portar via i soldi, in quanto sia la cassaforte che il bancomat erano privi di chiave e password, perché sostituite poco prima secondo i protocolli di sicurezza.

A quel punto i rapinatori hanno radunato i dipendenti e i clienti presenti in un ufficio distante dalla strada e senza finestre, e si sono allontanati a piedi dalla banca, lasciando la sedia a rotelle all’interno dell’istituto di credit.

La carrozzina, dopo che sulla stessa sono stati eseguiti gli opportuni rilievi, su disposizione della Procura di Lucca, è stata dissequestrata e successivamente assegnata a un’associazione del terzo settore presente sul territorio lucchese.

