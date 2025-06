Celestini, Lattanzi, Aiolli, Mencarelli e Vecce: ecco 'Montelupo Fiorentino dei lettori'

Ascanio Celestini, Antonella Lattanzi, Valerio Aiolli, Daniele Mencarelli e Carlo Vecce. Saranno loro i protagonisti della 5/a edizione di Montelupo Fiorentino dei lettori, la manifestazione a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano, con la coorganizzazione e il sostegno del Comune di Montelupo Fiorentino e la collaborazione di Libreria Mano Mano Piazza.

Giovedì 3 e venerdì 4 luglio presso il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca (piazza Vittorio Veneto, 11) incontri con gli autori, talk e attività per ragazze e ragazzi insieme ai protagonisti della cultura contemporanea.

Anteprima del del festival mercoledì 18 giugno alle 18.30 presso il Circolo MCL Samminiatello (via A. Gramsci 112) con la presentazione di “A Penelope che prende la valigia” (Giunti), romanzo epistolare dedicato a tutte le ragazze in viaggio verso una meta paritaria e degna di rispetto, libera dai vincoli della società patriarcale, alla presenza dell’autrice Cristina Manetti, ideatrice della rassegna Toscana delle Donne, e in dialogo col giornalista Simone Innocenti (ingresso gratuito, info: www.lacittadeilettori.it).

Entrando nel dettaglio del programma da non perdere l’appuntamento con l’attore, regista e scrittore Ascanio Celestini, che giovedì 3 luglio alle 18.30, accompagnato da Simone Innocenti, racconterà l’ultimo romanzo “Poveri Cristi” (Einaudi), testo politico e civile in cui setaccia le vite di donne e uomini che vagano alla ricerca del loro spicchio di felicità. E poi alle 19.30 la presentazione di “Portofino Blues” (Voland), in cui l’autore Valerio Aiolli, attraverso la vicenda della misteriosa morte della contessa Francesca Vacca Augusta, ricostruisce la storia industriale, politica e di costume dell’Italia, in conversazione con lo scrittore Luca Starita; alle 20.30 spazio alla fotografia con “Cubana” (Clichy), lavoro che esplora l’isola di Cuba in un viaggio tra luoghi, volti e atmosfere firmato dal designer Antonio Locicero; alle 21.00 l’incontro con Daniele Mencarelli - celebre per il romanzo “Tutto chiede salvezza” (Mondadori), da cui è stata tratta l’omonima serie - che ripercorrerà la sua produzione letteraria.

Venerdì 4 luglio alle 18.30 le attività del festival proseguono con lo storico Carlo Vecce, che proporrà un’inedita visione della storia di Leonardo Da Vinci nel talk “Di madre in figlio”, e alle 19.30 conclusione affidata alla lectio dell’autrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi, che nel centenario dalla nascita ricorderà Goliarda Sapienza – autrice meravigliosa, ignorata in vita e riscoperta dopo la morte col suo romanzo più famoso, "L'arte della gioia";

Attenzione anche ai lettori in erba con attività per bambini, bambine e famiglie in programma ogni giorno

alle 17.30 a cura di Libreria Mano Mano Piazza e Tia Marino.

«Montelupo Fiorentino dei Lettori è ormai diventato un appuntamento irrinunciabile dell’estate montelupina. Ogni anno ospitiamo figure di primo piano del panorama culturale italiano, offrendo al nostro pubblico incontri di grande qualità. L’edizione di quest’anno si apre con un protagonista d’eccezione come Ascanio Celestini e prosegue per due giorni con la partecipazione di autori di grande rilievo, capaci di stimolare riflessioni e dialoghi attorno alla parola scritta.

Si tratta di un evento che si inserisce perfettamente nelle politiche culturali portate avanti dall’amministrazione comunale, che da tempo investe nella valorizzazione del MMAB, riconosciuto come il cuore pulsante della vita culturale di Montelupo. Questo spazio, che coniuga biblioteca, museo e archivio, è sede di festival, laboratori, presentazioni di libri per adulti e bambini, oltre che del nostro premio letterario.

Inoltre, Montelupo ha recentemente aderito al Patto per la Lettura, promuovendo una rete attiva tra istituzioni, associazioni e cittadini impegnati nella diffusione della cultura del libro. Un progetto che rafforza l’impegno del Comune nella promozione della lettura come strumento di crescita individuale e collettiva.», dichiara l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito.

Info: www.lacittadeilettori.it

Su FB: La Città dei Lettori

Su IG: @lacittadeilettori #lacittadeilettori

Su LI: La Città dei Lettori

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate