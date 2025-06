ChatGPT è il quinto sito più visitato al mondo

Nonostante faccia ancora fatica ad affermarsi sui dispositivi mobili (aggregando il traffico mobile, l'intelligenza artificiale di OpenAI occupa il settimo posto in graduatoria), ChatGPT corre sempre più veloce, affermandosi come uno dei portali più visitati al mondo. Nel 2024, l'aumento delle visite è stato del 137% rispetto all'anno precedente. Stando ai numeri forniti dagli analisti di Similarweb, ChatGPT occupa la quinta posizione per traffico da PC, con un totale di 3,9 miliardi di accessi al mese.

I siti più visitati al mondo

Al primo posto tra le applicazioni e i siti web più visitati da PC e mobile resta saldamente Google, che precede YouTube, Facebook, Instagram, X e WhatsApp. Segue ChatGPT, che è la piattaforma che cresce più rapidamente in assoluto. Nel 2024, l'aumento degli accessi è stato del 137% rispetto all'anno precedente. Del traffico presente su Internet, circa l'1,8% riguarda ChatGPT, che precede di parecchi punti percentuali tutte le altre intelligenze artificiali attualmente disponibili sul web. Queste cifre, però, hanno spinto i ricercatori a osservare in maniera più approfondita il fenomeno delle chatbot. Negli Stati Uniti, ad esempio, i principali siti di notizie, tra cui spicca Reuters, hanno registrato un numero assai limitato di accessi provenienti da ChatGPT. Secondo gli analisti di Similarweb, ciò significa che gli utenti, dopo aver ricevuto le informazioni da ChatGPT, si fermano, fidandosi ciecamente di quanto riportato dall'IA. Pochissimi naviganti si preoccupano di cliccare sulle fonti per controllare che le risposte siano veritiere. Parliamo, quindi, di una tendenza piuttosto preoccupante, soprattutto alla luce delle frequenti "allucinazioni" cui l'IA va incontro, che spesso danno vita a risposte fuorvianti o palesemente sbagliate. Tra i fan più accaniti di ChatGPT spiccano gli uomini, che costituiscono il 54% del traffico totale. La fascia d'età più numerosa, invece, è quella compresa tra 25 e 34 anni.