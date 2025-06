Empoli vuole 'convertire' gli scuolabus all'elettrico

Una città che ha rispetto per l’ambiente e tiene alla sua salvaguardia guarda anche alla transizione green dei propri mezzi di trasporto. Ecco che a Empoli il trasporto scolastico, nello specifico, punta a diventare ‘green’.

L’amministrazione comunale ha sempre profuso un impegno massimo sui temi dell’ambiente e il passaggio da bus a diesel e metano a bus elettrici sarebbe un importante contributo con una riduzione delle emissioni dannose e vantaggi anche economici e logistici.

È di questi giorni la proposta preliminare di partenariato pubblico-privato da parte di un operatore del settore che riguarda la conversione della flotta degli scuolabus del Comune, in bus scolastici completamente elettrici. Un primo step a cui l’amministrazione comunale manifesta il proprio interesse all’accoglimento della proposta.

Un passaggio in avanti sulla transizione energetica che va nella direzione di contribuire in maniera significativa sulla riduzione delle emissioni inquinanti, verso un miglioramento della qualità dell’aria e sulla diminuzione dell’inquinamento acustico nelle aree urbane.

LE DICHIARAZIONI - A spiegare le motivazioni della valutazione del progetto è il sindaco Alessio Mantellassi: "Abbiamo ricevuto questa proposta che ci è sembrata subito molto interessante perché permette di ovviare a una questione importante, ovvero quella dei mezzi per il trasporto scolastico. L'attuale flotta a disposizione del Comune è molto vetusta e ha bisogno di interventi di sostituzione. Questa proposta ci prospetta la riconversione completa della flotta in pochi anni, con un risparmio per l'ente di centinaia di migliaia di euro. Avremmo così a disposizione veicoli meno inquinanti e comunque sicuri per bambine e bambini. Andiamo avanti con il percorso avviato, valutando attentamente le condizioni".

L'assessora alla Scuola Maria Grazia Pasqualetti ha spiegato: "Il nostro Comune compie oggi un passo importante verso un futuro più sostenibile. È una scelta concreta, che guarda alla salute dei nostri ragazzi, alla qualità dell’aria e alla responsabilità ambientale che tutti noi, come amministratori, dobbiamo assumere. Vogliamo offrire un servizio scolastico moderno, silenzioso e a zero emissioni, in linea con gli obiettivi europei di transizione ecologica e con le aspettative delle famiglie. Il nostro impegno è chiaro: costruire, passo dopo passo, una città più verde, più attenta ai bisogni delle nuove generazioni e pronta a cogliere le sfide ambientali del presente e del futuro".

IL PERCORSO - Tutta la procedura, attualmente nella fase ‘preliminare’, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella apposita sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e all’Albo pretorio online.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa