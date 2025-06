Fermato con cocaina ed eroina, arrestato 27enne

Durante un’operazione straordinaria al Parco delle Cascine, la polizia di Firenze ha arrestato un 27enne nigeriano per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nel pomeriggio di ieri in Piazzale Thomas Jefferson dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di droga.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso un grammo di cocaina e 2,60 grammi di eroina. Altri tre involucri di eroina, per un peso totale di 3,65 grammi, erano nascosti nel cavo orale. Sequestrata anche una somma di 310 euro in contanti, ritenuta possibile provento dell’attività illecita.

Su disposizione della Procura di Firenze, l’uomo è stato trattenuto in Questura in attesa del processo per direttissima previsto questa mattina.

Notizie correlate