Raid alla Fondazione Meyer, ladri in fuga con tablet e pc

Colpo notturno alla Fondazione Meyer, in via Pieraccini, dove la scorsa notte ignoti si sono introdotti negli uffici forzando una finestra e hanno messo a soqquadro i locali, portando via tablet e computer.

A dare l’allarme, questa mattina, sono stati alcuni dipendenti che, entrando negli uffici, hanno scoperto il furto e allertato il 112. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini.

Ancora in fase di quantificazione il bottino. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità dei ladri.