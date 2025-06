Frazioni al Centro, per Brusciana pronto il giardino con giochi. In arrivo interventi sulla ex 429

Nuovo appuntamento per Frazioni al Centro, rimanendo nella zona sud di Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi e la sua giunta si sono riuniti lo scorso giovedì 12 giugno al circolo di Brusciana per spiegare i punti in ballo per la frazione che si estende lungo la ferrovia.

Nella sua introduzione il primo cittadino ha ricordato la nascita del Piano Frazioni e Quartieri (piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it) ormai a novembre del 2024, quando la giunta si è riunita direttamente nelle frazioni per avere una programmazione di piccole e medie opere così da non essere 'di rincorsa' su tutti gli interventi delle 18 frazioni.

Da programma di mandato sono due gli interventi importanti per Brusciana:

Pista ciclabile della Valdelsa - collegamento Empoli-Ponte a Elsa-Certaldo. Nel 2026 previsto il finanziamento, l'affidamento dei lavori sul 2027.

Rendere urbano il tratto di 429 chiusa dentro Brusciana - si conta di finanziare l'intervento almeno per il 2025, l'ex strada provinciale rimasta chiusa vedrà un progetto in corso con la volontà di riorganizzare la sosta, punti seduta e alberature.

Le questioni da Piano Frazioni e Quartieri invece sono:

Giardino Palmiro Mancini a Brusciana - Intervento finanziato e già terminato nel 2025. Rientra nel lavoro di rifacimento dei parchi e delle frazioni con i primi 250mila euro stanziati a luglio 2024

Manutenzione al cimitero di Brusciana - Programmato per il 2025, interventi avviati anche nello scorso mandato amministrativo.

Inaugurazione dell'EcoPark di Ponte a Elsa - opera vicina per un punto servizi importante anche per Brusciana. A breve arriverà il bando per l'apertura di 2/3 della struttura come presidio socio-sanitario, l'assessore Bensi è al lavoro per lo Spazio Giovani per la zona ovest della città. Al suo interno sorgerà anche l'Urp di prossimità, tra i 5 finanziati sulla zona Sud Ovest meno contigua a Empoli e con beni di proprietà comunale da utilizzare.

LE DOMANDE DEI RESIDENTI - Tra le tante proposte e richieste, alcuni cittadini hanno lanciato l'idea di una comunità energetica per l'area del circolo e dei dintorni, la sistemazione delle fognature di alcune aree della frazione, ipotesi per limitare la velocità in alcuni tratti.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO - Giovedì 26 giugno alle 21 alla scuola primaria 'Giovanni Pascoli' di Corniola (via di Corniola, 22) è prevista una nuova tappa di Frazioni al Centro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

