Il Contrappunto va a Brusciana e San Donato a Livizzano

Continuano gli appuntamenti con la musica classica, protagonista dell’estate dell’associazione Il Contrappunto. Dopo il concerto tenuto ieri nel Chiostro degli Agostiniani di Empoli, con un omaggio a Mozart a cura di Annalisa Camerini (flauto), Annalisa De Santis (arpa) e dell’Orchestra Il Contrappunto, dirette dal Maestro Andrea Mura, il calendario di iniziative prosegue domani, mercoledì 18 giugno 2025, con “Musica nelle frazioni”.

La rassegna, a ingresso gratuito, promossa da Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli, il sostegno del Ministero della Cultura e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie, all’interno del calendario di iniziative estive “Uno spettacolo d’estate – Empoli 2025” a cura del Comune di Empoli, fa tappa a Brusciana: alle 21.15 alla chiesa di S. Bartolomeo c’è “Qui la voce sua soave…”, musiche di Mozart, Bellini, Rossini e Donizetti, proposte dal soprano Valentina Saccone, da Alice Parente al violino e da Lisa Napoleone al violoncello. “Musica nelle frazioni” prosegue il 25 giugno, il 2, 9, 16, 23 e 30 luglio e il 6 agosto.

La settimana si concluderà quindi domenica 22 giugno: alle 19.30, nel parco della chiesa di San Donato a Livizzano (via Montelupo 188, Montespertoli), spazio al concerto che vedrà protagonisti Giulio Clementi, al trombone, e l’Orchestra Il Contrappunto, diretti dal Maestro Andrea Mura. Verranno proposti il Concerto per trombone e orchestra in si b mag. op. 7 n.3 di Albinoni e il Concerto per trombone alto e orchestra in mi b mag. di Waghenseil. L’ingresso al concerto, promosso con il patrocinio del Comune di Montespertoli e il sostegno del Ministero della Cultura, è libero.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa