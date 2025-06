In giro per Cecina con 240 grammi di marijuana, arrestato

I caraninieri di Cecina hanno arrestato un 20enne cecinese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato in orario pomeridiano dai miliari aggirarsi, in atteggiamento sospetto e senza un’apparente chiara destinazione, in via Occorsio.

A insospettire i carabinieri sono stati alcuni suoi rapidi spostamenti e fugaci incontri con diverse persone in quella zona e nelle vie limitrofe. I sospetti sono stati confermati quando, alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di allontanarsi venendo però prontamente raggiunto e fermato in via Aldo Moro per un controllo.

A seguito della perquisizione i carabinieri gli hanno rinvenuto 240 grammi di marijuana contenuta in quattro buste di plastica e 2 bilancini di precisione, nonché ulteriori 48 bustine di cellophane idonee al confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il giovane è stato tratto in arresto in flagranza di reato, ora è ai domiciliari.