Laura Pratesi è il nuovo comandante della Polizia Stradale Toscana

Cambio alla guida del compartimento della Polizia Stradale Toscana: da oggi, Laura Pratesi è il nuovo dirigente reggente, subentrando a Giorgio Bacilieri, destinato ad altro incarico all’interno della Pubblica Sicurezza.

Con un’esperienza maturata come vicario del questore ad Ascoli Piceno e Chieti, Pratesi ha recentemente guidato il compartimento della Polizia Stradale delle Marche. Il suo nuovo incarico in Toscana, si legge in una nota, sarà improntato alla promozione della sicurezza stradale, con particolare attenzione al rispetto delle regole e alla responsabilità nella mobilità.