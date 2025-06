Linee guida Regione su rischio calore sul lavoro, Cgil Toscana: "Passo avanti, si valuti ordinanza se inadempienze"

Per proteggere lavoratrici e lavoratori dai rischi causati dalle temperature estive elevate, la giunta regionale toscana, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha approvato una serie di linee guida: un documento a supporto dei datori di lavoro e del Dipartimento di prevenzione delle Asl. Questo il commento di Mirko Lami, dipartimento salute e sicurezza sul lavoro Cgil Toscana: “E’ un passo avanti per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, si tratta di linee guida che riguardano tutte le tipologie di lavoro, oltre che quelle agricole, edili e delle attività nelle cave. Sono linee guida che rappresentano l’abc e funzionano se applicate regolarmente, e se questo non dovesse avvenire, in caso di inadempienze, sarà necessario valutare anche di procedere a una ordinanza regionale, come già disposto in varie Regioni, perché la priorità di tutti deve essere quella di evitare infortuni sul lavoro da rischio calore”

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze