Montaione, doppio intervento di Acque da 1 milione di euro per un acquedotto più efficiente e sostenibile

Si sono chiusi a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro due importanti interventi di Acque nel comune di Montaione, entrambi propedeutici al miglioramento del servizio idrico: il primo ha portato alla sostituzione di un significativo tratto di acquedotto in località Sughera, il secondo all’entrata in funzione di una tubazione più performante in via delle Colline. I due distinti progetti hanno comportato un investimento complessivo di oltre 1 milione di euro.

Nel dettaglio, i lavori in via Sughera erano cominciati alla fine del 2024: hanno interessato la porzione di rete idrica passante anche da via San Cerbone, per un totale di 1.340 metri di nuove tubazioni attivate, con la conseguente dismissione delle condotte prima in funzione.

“L’intervento - ricorda il presidente di Acque, Simone Millozzi - rientrava in Digital4zero, il nostro progetto co-finanziato dal PNRR per implementare la digitalizzazione degli acquedotti, efficientare il servizio idrico e diminuire le perdite, “ridimensionandone” l’impatto in termini ambientali ed energetici. La nuova infrastruttura garantirà da ora in poi una drastica riduzione dei guasti e quindi degli inconvenienti per utenti della frazione”. Non solo: la tubazione in funzione è realizzata in ghisa sferoidale - materiale più resistente rispetto a quelli utilizzati in passato - e ha un diametro maggiore della precedente. L’intervento (dal valore di 360mila euro) garantisce quindi anche un consistente potenziamento del servizio.

Discorso simile per via delle Colline, dove passava una condotta “nota” al gestore idrico per i continui e necessari interventi tampone per i guasti cui era soggetta, a causa del suo rapido deterioramento. Il lavoro risolutivo ha portato alla dismissione della tubazione giunta a “fine vita”, e all’entrata in funzione di circa 2.400 metri di nuovo acquedotto. I lavori - dal valore di 650mila euro - garantiscono oggi benefici rilevanti all’intera comunità di Montaione, nonché un deciso passo in avanti per la sostenibilità del servizio, grazie alla riduzione delle perdite.

“Ringrazio Acque - commenta il sindaco Paolo Pomponi - per aver portato a termine, con successo, i due interventi, che vanno ad ammodernare e ad efficientare l'acquedotto a servizio di Montaione. Alla Sughera è stata sanata una situazione che in passato aveva generato diversi problemi, via delle Colline è un lavoro altrettanto importante. Siamo molto soddisfatti, anche perché questi progetti si aggiungono a quelli già realizzati in passato sulla rete idrica, ma anche sul sistema fognario, mettendo il nostro comune in sicurezza anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale”.

Gli interventi in via Sughera e in via delle Colline, progettati entrambi da Ingegnerie Toscane, hanno compreso anche il rifacimento di tutti gli allacci d’utenza. Nelle prossime settimane, trascorso il tempo necessario per l’assestamento delle condotte nel terreno, saranno eseguite infine le riasfaltature definitive dei tratti di strada interessati dai cantieri.

Fonte: Acque SpA - Ufficio stampa

Notizie correlate