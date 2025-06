Mosche a I Fabbri, al via intervento di disinfestazione

Una ditta incaricata dal Comune di Pontedera effettuerà nelle prime ore di giovedì mattina, 19 giugno, un intervento straordinario di trattamento insetticida/larvicida in località I Fabbri. La disinfestazione, a cura della Siva igiene ambientale, scatterà alle ore 6 e andrà avanti per circa un'ora. La raccomandazione che viene fatta ai residenti è quella di tenere chiuse le finestre, oltre ad evitare panni stesi all'aperto e la collocazione esterna di ciotole con cibo e acqua per animali, almeno fino alle ore 8 del mattino.

A fare il punto della situazione è l'assessore all'ambiente Alessandro Puccinelli: "Appena ricevuta la segnalazione da parte di alcuni residenti per la eccessiva presenza di mosche sulla zona abbiamo immediatamente dato mandato all'organo ispettivo, la Usl Toscana nord ovest, per i necessari controlli" - spiega Puccinelli - "La relazione tecnica girata al Comune, dopo il sopralluogo tecnico che è stato effettuato e il cui verbale è stato ricevuto oggi, conferma quanto riferito dagli abitanti, con insetti in sovrannumero nell'area di piazza Balducci ed abitazioni circostanti".

"La Usl ha perciò richiesto l'adozione di provvedimenti, di natura pubblica per quanto riguarda il Comune di Pontedera e il Comune di Ponsacco e su strutture private della zona", spiega ancora l'assessore.

"Ricordo anche - conclude Puccinelli - che le attuali normative vietano le operazioni preventive su insetti adulti e larve e che la disinfestazione è soggetta a regolamentazioni specifiche, con l'obiettivo di bilanciare la lotta contro gli insetti con la tutela dell'ambiente e della salute pubblica".

