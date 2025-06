Nidi a Empoli: pubblicate graduatorie, ammissioni e liste d'attesa

Il Comune di Empoli informa che, con determina dirigenziale n. 692, sono state approvate e pubblicate:

La graduatoria definitiva per le fasce d’età piccoli

Le ammissioni per le fasce d’età piccoli

Le liste di attesa per le fasce d’età piccoli

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ha valore di notifica ufficiale alle famiglie.

Link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Nidi-d-infanzia-Centro-Zerosei-Anno-Educativo-2025-2026-ISCRIZIONI

RIUNIONE CON I GENITORI

Si comunica inoltre che martedì 15 luglio 2025, alle ore 18:00, si terrà un incontro rivolto ai genitori dei bambini e delle bambine nuovi iscritti. L’incontro si terrà presso la sede del nido di ammissione.

Durante la riunione verranno fornite informazioni utili sull’inserimento, l’organizzazione educativa e i servizi offerti dal Nido. E’ richiesta la partecipazione delle famiglie.

RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO AL NIDO D’INFANZIA / CENTRO ZEROSEI

Entro il 25 giugno 2025 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato per l’anno educativo 2025/2026. La rinuncia deve essere formalizzata mediante la compilazione dell’apposito modulo disponibile al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Modulistica/Modulo-di-rinuncia-al-posto-assegnato

Il modulo, sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere corredato da:

Documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori oppure

Permesso di soggiorno, se previsto

La documentazione completa dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: servizieducativi@comune.empoli.fi.it

AGEVOLAZIONI COMUNALI IN BASE ALL’ISEE

Si ricorda ai genitori dei bambini ammessi ai nidi comunali per l'A.E. 2025/2026 e che intendono accedere a una tariffa mensile agevolata per la frequenza al Nido d’Infanzia/Centro Zerosei, che è possibile usufruire delle agevolazioni previste sulla base dell'ISEE. Le agevolazioni sono concesse secondo i criteri vigenti stabiliti dalle norme comunali per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai servizi educativi per la prima infanzia. Per accedere alle agevolazioni, è necessario presentare apposita istanza entro il 30 giugno 2025, collegandosi al sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Richiesta-Agevolazioni-Nidi-d-Infanzia-Centro-Zerosei