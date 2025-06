Nuovo semaforo in via Roma, la Lega: "A rischio fondi PNRR. A pagare sempre i cittadini"

La Lega a Certaldo, per mezzo del Responsabile Enti Locali per la Sezione Lega Empolese, Eliseo Palazzo, esprime forti perplessità sull’installazione di un nuovo impianto semaforico in via Roma. Tale intervento presenta numerosi punti critici che rischiano di collidere con gli obiettivi fondamentali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un intervento che appesantisce il flusso automobilistico e, secondo quanto emerso da osservazioni e valutazioni coi cittadini, l’installazione semaforica lungo questa arteria potrebbe provocare un aumento significativo della congestione del traffico. Le code in entrata e uscita dal centro storico di Certaldo non solo rallenterebbero la mobilità urbana, ma aggraverebbero i livelli di inquinamento atmosferico e acustico, andando in netto contrasto con le politiche ambientali promosse dal PNRR.

"Un rischio per i fondi del PNRR" afferma Eliseo Palazzo, che sottolinea inoltre come possa esserci "la possibilità concreta di dover restituire in tutto o in parte i fondi ottenuti tramite il PNRR, qualora l’intervento fosse giudicato incompatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e miglioramento della qualità della vita urbana".

"Sono anni che proponiamo soluzioni efficaci in Consiglio Comunale, seppur gli Atti ci vengano bocciati, notiamo come questi provvedimenti rappresentino un tentativo scomposto di correggere errori da matita blu che abbiamo rilevato già da tempo" continua Palazzo.

La Lega Certaldo invita dunque l’Amministrazione Comunale e gli uffici preposti a riconsiderare questo intervento alla luce delle implicazioni ambientali, economiche e sociali. È fondamentale che ogni scelta infrastrutturale venga accompagnata da una valutazione approfondita dell’impatto sul territorio e sulla comunità.

"Progetti alternativi, come una maggior razionalizzazione della viabilità, anche a partire dalle idee che arriveranno dai commercianti e dalla revoca della Delibera sulla viabilità, come tra l’altro già chiesto in Consiglio comunale - conclude Palazzo - potrebbero rappresentare soluzioni più efficienti e conformi agli obiettivi del PNRR"

La Lega Certaldo ribadisce il proprio impegno nel garantire che ogni intervento urbanistico sia orientato al benessere della comunità e al rispetto degli obiettivi di sostenibilità e rilancio della economia locale, senza gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. È pertanto necessario aprire un tavolo di confronto con tutte le parti interessate affinché si possa arrivare a una soluzione condivisa e vantaggiosa per il futuro del nostro comune.

