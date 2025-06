Omicidio Maati Moubakir, indagato l’autista del bus per omissione di soccorso

È indagato per omissione di soccorso l’autista del bus sul quale Maati Moubakir, il 17enne ucciso per un errore di persona la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, cercò rifugio mentre veniva inseguito dal branco.

Secondo la Procura di Firenze, l’uomo, 31 anni, in servizio per Autolinee Toscane, avrebbe assistito alla scena di pericolo tramite le telecamere interne del mezzo, ma non avrebbe contattato le forze dell’ordine. Il pm Antonio Natale ha chiesto per lui un decreto penale di condanna, ritenendo che fosse consapevole della gravità della situazione.

Il tragico episodio risale alla notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio, quando Maati fu aggredito e ucciso da un gruppo di giovani per un presunto errore di persona.

Nel frattempo, si è chiuso il procedimento principale per l’omicidio: la Procura ha chiesto il giudizio immediato per cinque ragazzi accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Tutti sono sottoposti a misure cautelari dal gennaio scorso.

