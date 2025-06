L'attore pratese Yuri Tuci ha vinto il Nastro d'Argento

Yuri Tuci, attore 41enne di Prato, ha vinto il Nastro d'Argento 2025 come Miglior attore protagonista commedia, in ex aequo con Pietro Castellitto. Un riconoscimento straordinario, arrivato per il film 'La vita da grandi', opera prima da regista di Greta Scarano. È l'esordio al cinema per Tuci, primo attore con autismo a ricevere il prestigioso premio.

La Sindaca Ilaria Bugetti si congratula con l’attore pratese, a cui aveva consegnato il gigliato d’argento in occasione della presentazione del film a Prato lo scorso 3 aprile: "Siamo orgogliosi del riconoscimento per il nostro concittadino Yuri, cui facciamo gli auguri per la promettente carriera che già in così poco tempo ha ricevuto il prestigioso Nastro d’Argento. Con il servizio cultura, nell’ambito della Prato Estate 2025, avevamo già deciso di programmare il suo spettacolo autobiografico scritto insieme ai pratesi Francesco Gori e Lorenzo Clemente. Il 9 luglio sarà l’occasione per festeggiare anche questo importante traguardo".