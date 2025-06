Referendum, l'analisi di Europa Verde-Verdi Castelfiorentino

L'otto e il nove Giugno 2025 abbiamo votato per cinque referendum i SI hanno prevalso ma nell'Empolese Valdelsa l'affluenza si è fermata al 43% dato insufficiente rispetto al 50% più 1 dei votanti per validarli.

Ad oggi dunque niente dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi come proposto dal referendum n° 5 sulla cittadinanza. Un risultato che ci allontana da altri paesi europei dove i cinque anni per richiedere la cittadinanza sono un diritto consolidato da tempo.

Il quesito, numero 5, forse più degli altri quattro referendum sul lavoro, impone una riflessione approfondita perché rimuove, al di là di considerazioni più strettamente politiche, anche emotivamente, la sensibilità delle persone non sempre capaci o disponibili pur con la loro buona volontà ad affrontare il tema-problema della presenza degli extracomunitari vissuto il più delle volte o con distacco o con preoccupazione, la convivenza ha bisogno di tempo e di buone regole e questo referendum ci indica quanto sia traversale alle culture e alla politica una questione di non facile soluzione che ha una importanza locale come globale.

Riportiamo in percentuale, per informazione, l'esito del referendum n.5 nelle sezioni di Castelfiorentino:

sezione si no

1 62,56 37,44 sezione si no

2 61,68 38,32 10 55,04 44,96

3 61,09 38,91 11 59,83 40,17

4 54,15 45,85 12 60,44 39,56

5 58,71 41,29 13 53,40 46,60

6 63,07 36,93 14 50,18 49,82

7 61,54 38,46 15 65,83 34,17

8 55,03 44,97 16 56,83 43,17

9 61,23 38,77 17 61,47 38, 53

18 52,60 47, 40

Uno spaccato della nostra città, con un esito referendario che dovrebbe far riflettere in particolare i partiti politici che dovranno affrontare le prossime elezioni regionali e le successive elezioni politiche, ad un conteggio dei voti il risultato ci sorprende: il SI ha un consenso complessivo di 2.996 voti il NO con voti 2.219 è secondo con una differenza di soli 777 voti, il NO è perdente in tutte le 18 sezioni anche se nella frazione di Cambiano la differenza è di un solo voto 138 SI contro 137 NO.

Per inciso con una affluenza del 40,97%, la presenza femminile è stata del 41,29% quella maschile del 39,94%.

Tutti questi numeri per Europa Verde, visto il non voto delle destre, si muovono all'interno delle sinistre e poco più dove il NO è risultato piuttosto presente.

Sicuramente il risultato del 5° referendum è stato influenzato, ma non solo, dalla scelta politica de Movimento dei 5Stelle che ha lasciato libertà di voto su un quesito che proponeva, giustamente, più integrazione. Si chiedeva di ridurre da 10 a 5 anni la residenza legale in Italia per acquisire una cittadinanza da trasmettere anche ai minori della famiglia. La cittadinanza è una conquista che riguarda in Italia 2 milioni e 500 mila cittadini di origine straniera che qui vivono, studiano, lavorano e contribuiscono alla crescita dell'Italia.

Europa Verde – Verdi Castelfiorentino

