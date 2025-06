'I Magnifici Tre': lo spettacolo che unisce teatro e matematica

Un viaggio affascinante alla scoperta di tre numeri “magnifici” della matematica: lo Zero, il Pi Greco e il Numero Aureo. E’ questa la trama, alquanto suggestiva, dello spettacolo “I magnifici Tre” che si è tenuto al Ridotto del Teatro del Popolo alcuni giorni fa a conclusione dell’anno scolastico. La rappresentazione teatrale, che fa parte del progetto “Teatro-Scienza 2024/2025” (curato da Liana Lari e Elisabetta Rosi, docenti di matematica, Donatella Gronchi. docente di Tecnologia, e Renato Verdiani professore di Matematica e fisica In pensione, da molti anni impegnato per la divulgazione di una cultura scientifica) è stata interpretata dagli studenti, che hanno “vestito” i panni di personaggi illustri come Fibonacci, Archimede e Galileo, per richiamare l’importanza di questi numeri nelle nostre vite, nella natura e nella scienza.

Dallo zero, simbolo fondamentale che ha rivoluzionato la matematica e l’informatica, al Pi Greco, il numero infinito che lega la circonferenza al diametro, fino al Numero Aureo, simbolo di perfezione e bellezza nelle forme naturali e artistiche. Ogni “magnifico”, insomma, ha mostrato la sua unicità e magnificenza. Protagonista attivo anche il pubblico, chiamato a decidere con gli applausi quale di questi tre numeri meritava la medaglia d’oro, in una cerimonia finale ricca di emozione e partecipazione.

“Lo spettacolo teatrale del progetto "Teatro Scienza" – osserva il dirigente scolastico, prof. Salvatore Picerno - è il frutto di un percorso didattico innovativo che ha unito teatro e scienze per avvicinare gli studenti alle discipline STEM. L’esperienza ha valorizzato il teatro come strumento educativo inclusivo e multidisciplinare, favorendo l’apprendimento attivo, la partecipazione e lo sviluppo di competenze trasversali (comunicazione, pensiero critico, collaborazione). Gli alunni e le alunne sono stati coinvolti nella creazione del copione, nella recitazione e nella realizzazione di scenografie, costumi e musiche, sperimentando un vero e proprio lavoro di squadra. L’attività ha promosso l’inclusione e la valorizzazione delle differenze, anche in sinergia con altre azioni di orientamento scolastico e personale attivate dalla scuola. La messa in scena finale ha rappresentato un’occasione di crescita e condivisione per l’intera comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico ringrazia l'Amministrazione Comunale di Castelfiorentino e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il loro prezioso contributo e il loro supporto, la ProCiv di Castelfiorentino che ci ha affiancato nell'organizzazione finale, le Docenti che hanno ideato e gestito il progetto, Prof.sse Liana Lari, Elisabetta Rosi, Donatella Gronchi, e tutti i soggetti che hanno reso possibile realizzare questa importante attività che è ormai entrata a far parte dei progetti fondamentali di questo Istituto Comprensivo”.

"Proprio in questi caldi giorni di esami – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi - vogliamo raccontare la conclusione di un percorso, ormai consolidato, che unisce le discipline scientifiche-tecnologiche al teatro e che anche quest'anno scolastico ha dato vita ad un grande spettacolo, "I magnifici Tre!". Abbiamo potuto scoprire tre numeri "magnifici" della matematica: lo zero, il Pi Greco e il Numero Aureo, sotto la guida di personaggi come Fibonacci, Archimede e Galileo una volta conosciuto tutti i "magnifici" il pubblico è stato protagonista attivo del contest che ha proclamato "il magnifico più magnifico di tutti" ovvero il Numero Aureo. Questa opera è stata messa in scena lo scorso 4 giugno al ridotto del Teatro del Popolo, da un gruppo di studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado "Bacci-Ridolfi" e curato dalle docenti, Liana Lari, Elisabetta Rosi , Donatella Gronchi e da Renato Verdiani professore (in pensione), risorsa preziosa da anni per la nostra comunità. L'emozione dei ragazzi e delle ragazze restituisce a pieno il successo di vivere percorsi laboratoriali multidisciplinari e ci ha raccontato soprattutto la ricchezza che hanno raccolto gli studenti, ritrovandosi, condividendo e costruendo insieme ai loro professori che con professionalità e dedizione insistono nel portare enorme qualità dentro le "nostra scuola". Sedute tra il pubblico abbiamo provato profondo orgoglio, conoscenze e legami che crescono, insegnanti che curano ogni minimo dettaglio e non è mancata l'emozione nel omaggiare la Professoressa Elisabetta Rosi, che andrà in pensione dal prossimo anno scolastico ma come ha precisato la sindaca "pensione part-time" perchè rimarrà per noi un punto di riferimento fondamentale. Ci uniamo ai ringraziamenti del dirigente alla Fondazione Cassa di Risparmio per il prezioso contributo, alla ProCiv Castelfiorentino che non si tira mai indietro nel supportare organizzativamente tali progetti, al Dirigente e i Docenti, auguriamo buone vacanze a tutti e tutte e pronti per continuare a "fare" e raccontare belle esperienze come questa il prossimo anno scolastico!

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa