Rifondazione comunista Empolese Valdelsa a Roma contro il Rearm Europe

Il circolo Empolese Valdelsa della Rifondazione Comunista parteciperà nello spezzone del partito nazionale alla manifestazione del 21 giugno a Roma FERMA IL RIARMO – STOP REARM EUROPE “NO GUERRA, RIARMO, GENOCIDIO AUTORITARISMO”.

La manifestazione, simile in molti paesi europei, vede, ad oggi, l'adesione 375 realtà, tra le quali per Empoli anche il comitato Buongiorno Empoli. Di fronte alla proposta delle classi dirigenti europee e italiane di riconvertire pezzi della nostra società in economia di guerra che potrà portare soltanto restrizioni delle libertà (vedi il cosiddetto Decreto Sicurezza), diminuzione del welfear e dei finanziamenti destinati alla soddisfazione dei veri bisogni della cittadinanza (salute, istruzione, lavoro e ambiente), dobbiamo scendere in piazza accanto e insieme a tutti e tutte le persone, realtà politiche, associazioni e comitati che sostengono un no netto al riarmo e alla guerra.

Come circolo di partito abbiamo unito le forze con realtà della valdelsa e partiremo con l'autobus da Poggibonsi. chi fosse interessato può contattare il nostro circolo attraverso i social, la mail rifondazionecomunistaempolese@gmail.com o Dario al numero 3280528750