Si taglia il braccialetto elettronico e fugge, arrestato trentenne

I carabinieri di Livorno hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne livornese per violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa e dell’allontanamento dalla casa familiare. L’uomo, sottoposto alla citata misura cautelare in ragione di presunte condotte persecutorie ai danni dell’ex compagna, non avrebbe rispettato la prescrizione.

I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme arrivato dal braccialetto elettronico. Una pattuglia è giunta rapidamente presso l’abitazione dell’uomo dove i militari hanno constatato che il dispositivo di controllo era stato tagliato in due e messo quindi fuori uso. Costituendo tale circostanza una violazione della misura in atto, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed associato alla casa circondariale di Livorno.