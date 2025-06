Lavori sulla Firenze-Siena, stop ai treni tra Empoli e Granaiolo

Dal 1° luglio al 31 agosto la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Granaiolo, sulla linea Firenze–Empoli–Siena, per consentire interventi di raddoppio dei binari a cura di Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Durante i due mesi di chiusura, sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Empoli e Granaiolo e, in alcune fasce orarie, anche tra Empoli e Siena. Non è invece previsto alcun collegamento sostitutivo per la stazione di Ponte a Elsa.

I lavori riguardano il raddoppio di circa 10 chilometri di linea e completeranno il tratto già potenziato tra Granaiolo e Poggibonsi. L’intervento punta a migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio, oltre a creare le condizioni per un aumento delle corse lungo tutta la tratta.

