A Montespertoli torna 'Calici di Note': primo concerto al Castello di Poppiano

Musica, parole ed eccellenze del territorio. Torna a Montespertoli la rassegna “Calici di Note”, promossa dall’Associazione Camera Musicale Fiorentina, giunta alla sua seconda edizione e pensata per avvicinare anche i non appassionati alla musica classica, attraverso il dialogo tra arte, racconto e sapori locali.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 20 giugno alle ore 20.00 nella splendida cornice del Castello di Poppiano con il concerto dal titolo “La metamorfosi dell’amore”.

In scena il Duo Metropolis – Pierclaudio Fei al violino e Annarita Altavilla al pianoforte – che eseguirà musiche di Salieri, Haydn, Mozart e Schubert. La serata sarà arricchita dalla voce recitante di Giovanna M. Carli, che accompagnerà le musiche con testi e riflessioni sul tema dell’amore nelle sue trasformazioni.

"Ispirandomi alla bellezza del territorio e sostenuta dalle note della musica classica, i testi di poesia civile sulla forza del cambiamento che ha l'amore, sull'armonia della diversità e la rivoluzione della gentilezza si sono composti quasi da soli. Esprimo gratitudine al Comune di Montespertoli e a tutti coloro che hanno sostenuto gli eventi culturali" dott.ssa Giovanna M. Carli.

La rassegna proseguirà sabato 5 luglio con “L’armonia della diversità”, un concerto dedicato al valore dell’inclusione e al dialogo tra le differenze, che porterà in scena un ensemble cameristico composto da flauto, clarinetto, violino, viola e violoncello, sempre accompagnato dalla narrazione teatrale. Infine, venerdì 18 luglio, sarà la volta di “La rivoluzione della gentilezza”, con un programma musicale che intreccia Mozart e Beethoven e riflessioni sul significato profondo di un atteggiamento gentile come strumento di cambiamento sociale e culturale.

Tutte le serate si concluderanno con una degustazione di vini locali e specialità del territorio, per valorizzare la cultura in tutte le sue forme: dalla musica, alla parola, al gusto. L’ingresso è unico al costo di 25 euro e la prenotazione è consigliata. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turistico di Montespertoli 0571 600255 o scrivere agli indirizzi cameramusicalefiorentina@gmail.com oppure info@conteguicciardini.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa