“Caccia ai nazisti” di De Paolis e le altre iniziative dell'estate letteraria sangimignanese

Si intitola “Caccia ai nazisti” il libro di Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma noto per il suo impegno nella ricostruzione giudiziaria dei crimini nazifascisti, che sarà presentato venerdì 20 giugno alle ore 18 alla Biblioteca comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini” di San Gimignano, in Via Folgore da San Gimignano 17. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte della rassegna “Pagine di Primavera. Rassegna letteraria tra le torri” ed è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano. Il libro racconta anni di indagini, processi e testimonianze che hanno permesso di restituire dignità e giustizia alle vittime dell’occupazione tedesca in Italia e sarà presentato, insieme all’autore, da Giulio Bartolini, professore ordinario di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre. A introdurre l’iniziativa sarà Daniela Morbis, assessora alle politiche sociali, pace, diritti e cultura della memoria di San Gimignano.

Sabato 21 giugno, inoltre, dalle ore 9 alle 12.30 sarà attivo il Punto Prestito Bibliotecario di Ulignano allestito presso la scuola della frazione, in via Val d’Elsa 16 grazie all’impegno di alcuni volontari. Il servizio offre agli utenti il prestito e la restituzione di libri oltre alla prenotazione di libri, Dvd e audiolibri disponibili nella rete ReDoS, la Rete documentaria e bibliotecaria senese di cui fa parte anche la Biblioteca comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini” di San Gimignano. In occasione dell'apertura, i più piccoli e le loro famiglie saranno accolti, a partire dalle ore 10.30, dall’appuntamento ‘Aspettando l’Estate’ con letture estive, colazione con gelato e una tessera speciale per lettori estivi. Per maggiori informazioni sul Punto Prestito Bibliotecario di Ulignano è possibile contattare il numero 0577-950044 oppure scrivere a bibliotecaulignano@comprensivo-sangimignano.it.

