Camper si ribalta dopo un incidente, due feriti

Sulla Strada Statale 1 a Vecchiano nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 giugno, è avvenuto un incidente stradale. Due veicoli si sono scontrati in un sinistro che ha provocato il ribaltamento di un camper. con due persone all’interno.

La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118, messo in sicurezza i veicoli e il luogo dell’intervento. Due le persone ferite trasportate all’ospedale di Cisanello per accertamenti.

Sul posto 118, Carabinieri, Polizia Municipale di Vecchiano per i rilievi di loro competenza. Le cause sono in fase di accertamento.