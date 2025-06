Cena sotto le stelle per il Meyer organizzata da Avis a Monsummano Terme

Come ogni inizio estate torna l'appuntamento con "Cena sotto le stelle per il Meyer" organizzata da "Avis-per Elisa contro il medulloblastoma" per sostenere la ricerca e cura dei tumori cerebrali attuata dai reparti di neurochirurgia e neuroncologia dell'ospedale pediatrico Meyer. Per questo sollecitiamo la vostra partecipazione alla serata per trascorrere insieme del tempo libero e contribuire a sostenere la speranza di cura di tanti bambini che soffrono per le malattie.

Il menu della serata prevede di gustare: Antipasto sfizioso con crostini; Pasta fredda alla caprese; Pasta fredda al pesto; Arista con insalata di pomodori; Acqua e vino.

A conclusione, si potranno gustare i consueti e fragranti bomboloni della signora Diva.

L'appuntamento è per venerdì 27 giugno alle ore 20,15 presso la sede AVIS - Auser di via Mameli a Monsummano Terme. Saranno presenti i medici dei reparti di neurochirurgia e anatomopatologia dell'ospedale Meyer che illustreranno i progressi della ricerca.

Affrettatevi a prenotare e grazie per quello che farete.

