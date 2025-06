Censimento e indagini statistiche. L’Unione Valdera apre le candidature per la costituzione del nuovo albo dei rilevatori

L'Unione Valdera annuncia l'apertura delle candidature per la costituzione del nuovo albo dei rilevatori statistici, un'ottima opportunità per chi desidera contribuire attivamente alla raccolta di dati essenziali per il territorio. L’avviso pubblico, consultabile sul sito dell’Unione, mira a formare un elenco di rilevatori (con validità quinquennale) che saranno coinvolti nel censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, nonché in ulteriori indagini statistiche.

La ricerca è rivolta a persone motivate e qualificate, in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente e con competenze nell'uso degli strumenti informatici come PC e tablet, oltre a una buona conoscenza di internet e posta elettronica. Questi requisiti sono fondamentali per svolgere al meglio le attività di rilevazione.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Unione Valdera. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per giovedì 19 giugno 2025, alle ore 12.00. Si invita a visitare il sito web dell'Unione Valdera all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it per conoscere tutti i dettagli in merito all'avviso pubblico e alle modalità di candidatura.

Per ulteriori informazioni, è possibile comunque contattare per le vie brevi l'Ufficio di Statistica dell'Unione Valdera al numero 0587/299583 o via email all'indirizzo statistica@unione.valdera.pi.it.

L’iniziativa intrapresa dall’ente di via Brigate Partigiane, rappresenta un'opportunità preziosa per acquisire esperienze professionali significative e offrire il proprio impegno a servizio della comunità.

Fonte: Ufficio Stampa