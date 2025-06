Cerreto Guidi aderisce alla Festa della Musica, esibizioni in biblioteca e in piazza Desideri

La Festa della Musica, nata in Francia nel 1982, ha visto i suoi primi sviluppi nel resto dell’Europa nel 1985 in occasione dell'anno europeo della Musica. Da allora si è sviluppata sempre di più e anche quest’anno torna puntuale in molte città italiane.

L’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha aderito all’edizione 2025 della Festa che viene organizzata dalla Scuola Muzika Aps MMI Toscana con la presenza di numerosi allievi.

Il via sabato 21 giugno alle ore 15,30 in biblioteca, con un’esibizione degli allievi di Muzika. Nel pomeriggio di sabato 21, a partire dalle ore 18,00, la festa proseguirà in piazza Dante Desideri (dietro il comune), con un’esibizione degli allievi di Muzika, delle band di musica di insieme e delle band degli allievi, con la partecipazione straordinaria degli studenti dell’IIS Virgilio di Empoli, parte del “Progetto estate-Virgilio band”.

La Festa andrà avanti anche domenica 22 giugno dalle ore 15,30 nei locali della biblioteca “Emma Perodi”, con altre esibizioni delle allievi di Muzika.

Il risultato sarà quello di una piccola e coinvolgente maratona, nel segno della musica.