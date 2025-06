Cerreto Guidi, spettacolo sull’Eccidio del Padule: il Comune chiama a raccolta le testimonianze

Nei giorni scorsi si è tenuto un primo incontro della regista Firenza Guidi con le associazioni e i gruppi di Cerreto Guidi in vista dello spettacolo che si terrà Sabato 23 agosto 2025, al Giardino della Meditazione “Livio Lensi” di Stabbia, in occasione della manifestazione unitaria per commemorare le vittime dell'Eccidio del Padule.

La riunione è stata positiva, ma l’obiettivo di Firenza Guidi è quello di ottenere ulteriori contributi. Per questo chiunque avesse conoscenza diretta o potesse riportare testimonianze anche indirette di quel drammatico periodo, è invitato a mettersi a disposizione, contattando l’Ufficio cultura del comune di Cerreto Guidi, scrivendo a: v.bonfanti@comune.cerreto-guidi.fi.it o chiamando il numero 0571.906225 (negli orari di ufficio).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

