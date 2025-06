Comune di Calenzano, nuove assunzioni per la manutenzione: arrivano un muratore e un idraulico

Inseriti un muratore e un idraulico per interventi rapidi ed efficienti su immobili e aree comunali.

Prosegue l’attività di riorganizzazione delle strutture tecnico-operative della macchina comunale, con l’assunzione di due nuove figure professionali: un muratore e un idraulico.

"Questo ci permetterà di rispondere al meglio alle piccole manutenzioni necessarie, in particolare nella gestione dei nostri immobili e dei plessi scolastici - ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Sansone - Evitare, quando possibile, il ricorso a imprese esterne significa garantire interventi tempestivi e possibilmente risolutivi".

Nell’ottica di una maggiore sinergia tra le strutture tecnico-operative, le nuove risorse saranno impiegate anche per interventi di manutenzione su attrezzature e spazi esterni di competenza comunale, come già accaduto oggi per la riparazione di un fontanello.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa

