Diritti, Avis Toscana aderisce al Toscana Pride: "L'amore è amore, il sangue è sangue"

Per il quarto anno consecutivo volontari, giovani del servizio civile e dirigenti di Avis Toscana prenderanno parte al Toscana Pride 2025, in programma a Prato sabato 21 giugno. Con le bandiere dell’associazione e una t-shirt pensata per l’occasione, la delegazione sfilerà per le strade della città per promuovere un messaggio di solidarietà, pari dignità e inclusione.

“Crediamo che ogni persona abbia sempre il diritto di essere se stessa, senza discriminazioni - dice Niccolò Tomei, coordinatore Giovani Avis Toscana -. Essere presenti al Pride è per noi un modo per ribadire che la donazione di sangue è un atto libero, volontario e universale, che unisce le persone al di là di ogni differenza”.

“La scienza - prosegue Tomei - ci guida nel garantire la sicurezza delle trasfusioni: non vanno giudicate le identità, ma ci basiamo su comportamenti responsabili. Per questo riteniamo ingiusto ogni pregiudizio che escluda qualcuno dalla possibilità di compiere un gesto altruista come la donazione".

“Partecipare al Toscana Pride per il quarto anno consecutivo significa rinnovare il nostro impegno contro ogni forma di emarginazione - dice la presidente di Avis Toscana Claudia Firenze -. Il nostro slogan è 'L’amore è amore, il sangue è sangue': né l'uno né l'altro non conoscono barriere, ma hanno bisogno di scelte consapevoli e inclusive da parte di tutti”.