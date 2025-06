Drovandi Paolo entra nella grande famiglia Giorgio Tesi Group

Giorgio Tesi Group, azienda vivaistica leader in Europa per produzione di piante ornamentali, dimensioni e superficie coltivata, con sede a Pistoia e 4 filiali situate a Grosseto, Orbetello (Gr), Piadena (Cr) e San Benedetto del Tronto (AP ) dove produce tutte le specie e le varietà di piante richieste dal mercato italiano, europeo ed extra europeo - che poi esporta in più di 60 paesi del Mondo - comunica di aver recentemente portato a termine l’acquisizione dell’azienda Drovandi Paolo, attiva dal 1980 e specializzata nella coltivazione di cactus e piante succulente, rappresentando un importante punto di riferimento per appassionati e collezionisti da tutta Italia.

Per oltre 40 anni Paolo Drovandi ha dedicato la sua vita alla scoperta e alla coltivazione di specie rare e affascinanti, portando avanti un lavoro fatto di ricerca, sperimentazione e di autentica passione per le piante grasse, che coltiva con tecniche esclusive in un substrato frutto di anni di studio. Oggi, la sua preziosa collezione - che si distingue per qualità, originalità e bellezza - e la sua esperienza si uniscono alle eccellenze di Giorgio Tesi Group, arricchendo l’offerta del gruppo con una linea di cactus e succulente unica nel panorama italiano e internazionale.

Siamo molto felici– ha detto Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group – per l’ingresso nella nostra grande famiglia di un’azienda storica e molto conosciuta tra gli appassionati di piante grasse e cactus, che rappresenta un’altra delle eccellenze vivaistiche espresse dal nostro territorio. Il terribile evento che ha colpito questa azienda ci ha permesso di conoscerci per far fronte alle prime necessità e in seguito, reciprocamente, abbiamo trovato questa soluzione che permette a Paolo e Sandra di continuare con grande passione e competenza il lavoro di una vita e a noi di arricchire l’offerta del gruppo con una nuova linea di prodotti di alto livello rafforzando il nostro ruolo sul mercato italiano e internazionale.

Ringrazio sentitamente Fabrizio e tutta l’azienda – questa la dichiarazione di Paolo Drovandi – per aver dato a me e Sandra la possibilità di portare avanti il lavoro di una vita. Porto con me un’eredità fatta di esperienza, competenza e cura artigianale che continuerà a crescere con la stessa passione di sempre al servizio di Giorgio Tesi Group. Ci tengo anche a ringraziare Coldiretti Pistoia per il sostegno e l’indispensabile aiuto che ci ha fornito nei terribili momenti che hanno seguito la frana che ha distrutto l’azienda.

Paolo Drovandi rappresenta una delle eccellenze del vivaismo pistoiese, con una straordinaria collezione di migliaia di varietà di piante grasse – queste le parole di Francesco Ciarrocchi, direttore di Coldiretti Pistoia –. Dopo la frana che ha colpito la sua azienda e la sua abitazione a Forrottoli, lo abbiamo sostenuto, ma i costi per il ripristino sarebbero insostenibili per un’impresa individuale. Siamo felici che Paolo abbia trovato una nuova opportunità all’interno della rete Coldiretti, dove potrà continuare con serenità la sua attività di ricerca, selezione e coltivazione: un patrimonio prezioso per tutto il nostro comparto

