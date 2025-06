La moda si fa empowerment sociale: Gest e Nosotras presentano 'Da Divise a Uniche'

“Da Divise a Uniche” è l’iniziativa solidale che GEST e Nosotras Onlus, in collaborazione con Accademia Italiana e Toscana delle Donne, hanno presentato mercoledì 18 giugno alla fermata della tramvia Unità, in un tram “vestito” di magenta, un evento che fa parte del calendario di Pitti Uomo. Divise mai usate dai conducenti del tram sono il motore di un circolo virtuoso di recupero sostenibile e valore sociale, pensato per supportare l’empowerment femminile.

GEST ha donato a Nosotras diverse divise della precedente linea in dotazione agli autisti, che non sono mai state usate. La divisa è composta da vari capi di vestiario (camicie, pantaloni, blazer, maglioni etc.) e periodicamente viene cambiata nei colori e nel modello, per adattarsi alle esigenze espresse dai lavoratori. Le vecchie divise non possono più essere utilizzate per il servizio: eventuali divise nuove, acquistate per sopperire a nuove assunzioni, o mai utilizzate dal dipendente, rimangono quindi nei magazzini.

Una parte dei capi oggetto della donazione è stata oggetto di upcycling a cura degli studenti di Accademia Italiana che hanno progettato, a gruppi, ciascuno una capsule collection; fra questi, una giuria composta da GEST e Nosotras, ha scelto il progetto vincitore “Her: creatività e inclusione”, composto da 12 capi unici realizzati con parti delle divise GEST e tessuti preziosi, decorati da incisivi ricami.

La capsule sarà poi oggetto di una vendita di beneficenza, il cui ricavato andrà a Nosotras in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Le altre divise sono a disposizione delle donne che frequentano l’associazione: un abito formale in prestito per presentarsi ai colloqui di lavoro. L’evento è patrocinato dal Comune di Firenze e da Regione Toscana.

“GEST investe e si espone su iniziative come “Da divise a uniche” che uniscono i valori in cui crediamo: il territorio, la rete e la solidarietà – afferma Valentina Ferrini, responsabile Comunicazione GEST-. La nostra è un’azienda di trasporto pubblico locale che sceglie di dare vita a progetti di valore sociale, in modo concreto. Non per niente proprio con questa iniziativa abbiamo dato vita "Piccoli GEST-i", che sarà la sezione, rappresentata da un suo logo, dedicata ai progetti sociali di GEST: “gesti” quotidiani e significativi, perché ogni azione conta quando si tratta di costruire una società più giusta, solidale e coesa”.

“Sono alcuni anni che collaboriamo con Gest per attività e campagne di sensibilizzazione e questa è una occasione importante per mettere insieme solidarietà e creatività. Da una donazione a più relazioni: tra istituzioni, amministrazioni, terzo settore e realtà produttive. Con un unico scopo: riuscire a valorizzare l’impegno della rete e sostenere chi rischia di rimanere fuori dal network. Grazie a tutte le persone coinvolte in questa nuova avventura” dichiara Isabella Mancini, presidente Nosotras Onlus.

“Un progetto che mette insieme creatività, sostenibilità e impegno sociale per aiutare le donne nel loro percorso verso l'indipendenza e l’autonomia economica - ha detto la Capo di gabinetto della Regione Toscana e ideatrice de La Toscana delle donne Cristina Manetti -. Un modo per contribuire, anche con un piccolo gesto, a creare le condizioni affinché sempre più donne possano liberarsi da situazioni di vulnerabilità e violenza. La collaborazione tra Gest, Nosotras Onlus, Accademia Italiana e La Toscana delle Donne diventa così un circolo virtuoso per la parità di genere, assumendo ancora maggiore rilievo in occasione di un evento come Pitti Uomo”.

“Il progetto 'Da divise a uniche' in collaborazione con Nosotras e GEST è in perfetta linea con la progettazione e il metodo che applichiamo in Accademia Italiana - afferma Alessandro Colombo, General Manager di AD Education Italy. - Etica e estetica sono due elementi che vanno sugli stessi binari e sono temi da cui le nuove generazioni attingono e danno. Questa direzione progettuale ci appassiona e vogliamo contribuire sempre di più nel rendere le istituzioni che operano in città vicine a questi temi”.

“Oggi diamo il via a un progetto dedicato alle donne e pensato dalle donne – dice l’assessora alle Pari opportunità Benedetta Albanese – ‘Da divise a uniche’, bellissima iniziativa per cui ringraziamo GEST e Accademia Italiana, andrà a supportare l’empowerment femminile e le attività portate avanti da Nosotras, mettendo assieme creatività, buone pratiche di economia circolare, lavoro, cultura dell’inclusione e solidarietà”.

“Sicuramente è una bella iniziativa che coniuga i valori ambientali del riciclo e riuso con la solidarietà, l’inclusione e la creatività. Ringrazio Gest per la sensibilità dimostrata ancora una volta nei confronti della città e di una realtà come Nosostras che da anni rappresenta un punto di riferimento per le donne italiane e migranti” sottolinea l’assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio.

Il progetto “Da Divise a Uniche” va avanti. La prossima fermata sarà, più avanti, la vendita di beneficenza dei capi della capsule “Her”, il cui ricavato sarà donato a Nosotras Onlus.

Fonte: Gest - Ufficio stampa

