In 400 a cena con il sindaco e la giunta di Bagno Ripoli per festeggiare il primo anno di mandato

In quattrocento alla cena con il sindaco Francesco Pignotti e la giunta comunale di Bagno a Ripoli. Grande partecipazione per la serata organizzata dall’amministrazione per fare il punto sul primo anno di mandato. Il campo sportivo dell’Albor Grassina, vicino all’Acli di San Michele a Tegolaia, si è riempito di persone e moltissimi volontari fin dal tardo pomeriggio. La cena, allestita dalla società di refezione Siaf, è stata l’occasione per fare un bilancio dei traguardi raggiunti nei primi dodici mesi di lavoro e delle prossime sfide che attendono sindaco e giunta.

Intervistati dalla giornalista Eva Edili, il vicesindaco Francesco Conti, le assessore Sandra Baragli e Paola Nocentini, gli assessori Paolo Frezzi e Corso Petruzzi, hanno ripercorso i numerosi progetti concretizzati o work in progress. Dalla prima Comunità energetica di Bagno a Ripoli, interamente pubblica e ormai in dirittura d’arrivo, alla Consulta dei territori, che a breve vedrà partire il percorso partecipativo online rivolto ai cittadini. Dal programma di eventi culturali Visioni d’autore, che in ottobre conterà sulla partecipazione del professor Alessandro Barbero fino al recupero per scopi sociali dell’immobile confiscato alla mafia di via Roma, e il progetto di promozione della salute mentale Psicologo on the road. A prendere la parola è stato infine il sindaco Francesco Pignotti che oltre a ricordare i tre momenti più belli del primo anno di mandato (“La posa dei primi binari della tramvia, l’inaugurazione del Dopo di noi e il pranzo nelle mense al fianco dei bambini delle scuole”), ha anticipato alcuni dei prossimi obiettivi.

Tra questi il completamento della Variante di Grassina, “un’opera di cui si parla da sessant’anni, ma che sta vedendo la fine”. “Il primo lotto è ormai completato – ha spiegato – abbiamo reperito i quasi 10milioni mancanti per il secondo lotto e continueremo a lavorare perché tutta la variante sia pronta entro la fine del mandato”.

Il sindaco ha fatto il punto anche sulle scuole, “altra priorità dell’amministrazione, insieme ad ambiente e sociale”. In particolare ha spiegato che proseguono i lavori per la nuova mensa della Marconi, la progettazione per la nuova Redi, con ampliamento, auditorium e adeguamento sismico dell’esistente e il cantiere per il nuovo Polo 0-6 di via di Belmonte. “Proprio in questi giorni – ha detto Pignotti – si stanno installando le strutture in legno”.

Tra gli altri temi affrontati, il dialogo in corso con la sindaca metropolitana Sara Funaro per destinare a progetti per l’autonomia abitativa di persone disabili due casolari di Mondeggi e il ritorno a casa della Medusa del Giambologna, scultura distolta un secolo fa dalla Fonte della Fata Morgana e restituita solo ieri al Comune che ne è proprietario grazie al lavoro del Nucleo Tutela patrimonio culturale dei Carabinieri. “Un pezzo di storia che torna a casa, adesso al lavoro per renderlo di nuovo fruibile e valorizzare la Fonte con un progetto di restauro”.

Sindaco e giunta hanno infine ringraziato, accanto a tutti i presenti, tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo all’organizzazione della serata: Albor Grassina, Acli, Siaf, volontari, personale comunale, Pestelli per tovaglie, Misericordia per tavoli e panche.

Fonte: Ufficio Stampa