In alcune vie di Santa Croce cambia la programmazione della spazzatrice

Cambia la programmazione della spazzatrice in alcune strade di Santa Croce sull'Arno. Al fine di migliorare il servizio in via Mainardi e via Corridoni, l’amministrazione comunale, in accordo con Geofor, ha ritenuto opportuno modificare il programma di spazzamento meccanizzato nelle due strade, al fine di migliorare la qualità del servizio.

Questa modifica si è resa necessaria perché riteniamo fondamentale, ogni volta che sia possibile, cercare di ascoltare le esigenze del territorio, specialmente quando si riscontrano difficoltà operative o anche solo per perfezionare i servizi offerti.

A partire da Sabato 21 giugno, il nuovo programma sarà il seguente: in via Mainardi lato sinistro (da via Verdi a via Guidi) lo spazzamento avverrà il sabato dalle 6,30 alle 7,15. Sul lato destro della stessa strada (da via di Pelle a via Gori) lo spazzamento avverrà il sabato dalle 13,30 alle 14,30. in via Corridoni sul alto destro (da via Guidi a via di Pelle) la spazzatrice passerà dalle 13,30 alle 14,30.

“Speriamo – dice l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini - di essere riusciti ad attuare, almeno in parte, le diverse modifiche segnalate dai residenti e dalle attività della zona.

Siamo consapevoli che anche in altre zone del territorio sono pervenute segnalazioni simili: a queste intendiamo dare risposte quanto prima, valutando soluzioni che possano coniugare decoro urbano, efficienza dei servizi e vivibilità per tutti”.

L’Amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione e invita i cittadini a rispettare i nuovi orari per garantire l’efficacia del servizio.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

