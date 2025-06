Vegetazione in fiamme per quasi un ettaro a Bassa

Sono andati in fiamme quasi diecimila metri quadri di vegetazione a Bassa, in via Filicaia. In fiamme cinquemila metri di uliveta e cinquemila metri di terreno incolto attorno a un'abitazione, che non ha avuto danni. Le fiamme sono arrivate, però, fino al giardino, quindi la paura è stata tanta.

L'allarme è stato dato poco dopo le 13 di oggi, mercoledì 18 giugno. Sul posto i vigili del fuoco e la Vab di Limite. L'intervento è stato massiccio e ha fatto sì che il fuoco si fermasse 'solo' a un ettaro di terreno, le squadre sul posto hanno fatto sì che non si propagasse altrove. Non si conoscono le cause del rogo.

Da sabato 21 parte il divieto di abbruciamenti, ma il consiglio da parte delle forze intervenute "è di evitare già abbruciamenti perché col caldo attuale la situazione è pericolosa".

